GF Vip, Antonino nel mirino di Cecilia e Ignazio. Gli ex cognati spifferano tutto

In più occasioni da quando è iniziato il GF Vip Antonino Spinalbese ha fatto dei riferimenti a Belen Rodriguez. In modo più o meno diretto ha parlato della sua ex e di chi le sta intorno. È successo anche poco dopo l’ingresso di Oriana Marzoli, con cui l’hair stylist ha avuto una storia nella casa. Una sera Antonino parlava con Edoardo Tavassi proprio dell’influencer venezuelana e a un certo punto ha fatto un chiaro riferimento a Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, quindi la sua ex cognata.

Antonino Spinalbese si è lasciato andare a un commento che ha fatto sobbalzare il web. “Sai a chi assomiglia? A sua sorella… Identica! È questo che mi fa intrippare. È la prima cosa che le ho detto. La sorella è una persona top, davvero bravissima, adesso non posso dire altro, non posso parlare. Proprio diversa dall’altra, lei era bravissima”. In sostanza ha detto di aver notato una somiglianza tra Oriana Marzoli e Cecilia Rodriguez.

Leggi anche: “Tratti male le donne”. GF Vip 7, l’accusa ad Antonino e scoppia la lite nella casa





GF Vip, Cecilia e Ignazio parlano di Antonino Spinalbese

A distanza di qualche tempo da queste frasi Cecilia Rodriguez ha avuto modo di parlare del percorso di Antonino Spinalbese al GF Vip e lo ha fatto ospite a Casa Chi insieme al suo fidanzato Ignazio Moser. Cecilia ha detto la sua sul voto che Antonino ha dato a Belen: “Lui ha detto che non vuole fidanzarsi con nessuna. L’amore della sua vita è sua figlia e non si vuole perdere in altre storie. Il 10 a Belen? Beh è stato molto obiettivo, direi. Belen è un 10, anche un 15. Questo non vuol dire essere innamorati. Poi era la più bella del mondo e ha ragione, ha risposto bene. Diciamo che le Rodriguez lasciano sempre un segno indelebile”.

Nella discussione è entrato anche Ignazio Moser che, invece, ha lanciato delle frecciate all’ex fidanzato della cognata: “Ho sentito però che ha anche detto che sotto le coperte è più difficile tirarsi indietro. Mi è sembrato di aver capito o sbaglio? Al buon Antonino gli auguro il meglio. Devo dire che si sta dando molto da fare, siamo alla terza simil storia, penso che sia quasi un record dentro al GF Vip”.

Nelle ultime ore Antonino Spinalbese ha nuovamente parlato di Belen Rodriguez dopo che Oriana Marzoli ha detto che l’hair stylist le avrebbe rivelato un segreto sulla sua ex. Lui si è spazientito e ha detto che prima del suo ingresso in casa è stato contattato ricevendo diverse proposte di denaro per parlare della fine della sua storia con Belen. Proposte che, a detta sua, ha prontamente rifiutato: “Io non ho mai preso un euro su tutti i soldi che mi hanno offerto per parlare. E secondo te lo vado a dire ad Oriana? Ma chi gli crede ad Oriana?”.