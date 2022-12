Clamorose rivelazioni al GF Vip 7 di Antonino Spinalbese. Coinvolte ancora una volta l’ex Belen Rodriguez e Oriana Marzoli, che nei giorni scorsi ha preannunciato l’intenzione di svelare i segreti che il compagno di avventura le avrebbe detto a proposito della showgirl argentina. E il giovane ha deciso quindi di vuotare completamente il sacco perché probabilmente stanco di queste minacce velate. E ora ovviamente le sue dichiarazioni innescheranno non poche polemiche. Anche se Belen finora ha sempre scelto la via del silenzio.

Parlando delle dinamiche del GF Vip 7 e soprattutto di Antonino Spinalbese, quest’ultimo è ritornato a soffermarsi su Belen Rodriguez e ha criticato aspramente Oriana Marzoli davanti a Giaele De Donà. Il vippone ha voluto raccontare la verità alla moglie di Bradford Beck. Una storia che sta diventando sempre più ingarbugliata, ma che sta evidentemente appassionando il pubblico. Non resta che capire come si comporterà Alfonso Signorini nella prossima puntata del reality show.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez e Oriana Marzoli

Al GF Vip 7 Antonino Spinalbese si è soffermato su Belen Rodriguez e Oriana Marzoli in questo modo, come riportato da Biccy: “Perché qui dentro ci sono persone che possono perdere qualcosa, ci sono persone che possono perdere qui dentro. Io non posso perdere da quel lato lì, perché non posso rompere un rapporto con una bambina, è ben diverso. Quindi voi continuate a giocare quanto volete su questi argomenti ‘adesso parlo io, ora racconto tutto’. Amore mio, io non ho mai preso un euro su tutti i soldi che mi hanno offerto per parlare”.

E infine: “E quindi allora secondo te, lo vado a dire a Oriana? Ma chi gli crede a Oriana?! Capisci che se non ho accettato queste offerte è impossibile che abbia detto le cose a lei”. Alla Marzoli aveva detto: “Quindi pensi ancora che sia innamorato di Belen? Secondo me tu ci credi davvero è. Ma tu, che ti ho raccontato quella cosa che sai solo tu, basta fare uno più uno. Adesso quindi mi credi spero”. Lui ha ammesso di aver rinunciato a somme di denaro importanti pur di non parlare della sua ex compagna.

Antonino:" Non ho preso tutti i soldi che mi hanno offerto per parlare della mia situazione fuori (Belen) e secondo te lo vado a dire a Oriana ? "



PREPARATE LA FOSSA PER LA MANTENUTA#gfvip #gintonic — LoftusRoad00🍍 (@Papayaera) December 25, 2022

Staremo a vedere come si evolverà questa situazione e chissà se Spinalbese ritornerà ancora sulla questione. Non è da escludere nemmeno che Oriana Marzoli possa andare avanti per la sua strada e rivelare ciò che Antonino le avrebbe riferito a microfoni completamente spenti.