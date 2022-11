La confessione di Antonino su Cecilia Rodriguez. Al GF Vip 7 è tempo di racconti intimi tra uomini. Protagonisti del discorso catturato dai microfoni sono Antonino Spinalbese e la new entry ed ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi.

Il fratello di Guendalina, entrata nella casa durante la puntata di lunedì 14 novembre per tirarlo su di morale, si trovava in camera da letto insieme all’ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre di Luna Marì. Intenti in una conversazione su una delle nuovi concorrenti del GF Vip 7, Oriana Marzoli, proprio Antonino ha fatto una confessione su Cecilia Rodriguez.

La confessione di Antonino su Cecilia Rodriguez al GF Vip 7

Da quanto Oriana Marzoli è entrata nella casa più spiata d’Italia, molti uomini hanno messo lo sguardo su di lei ma in particolare sembra sia nata qualcosa con l’ex compagno di Belen Rodriguez. I due sono subito entrati in sintonia e pur scherzando, ma non troppo, la scorsa notte è scoccato anche un bacio a stampo tra i due.

L’attrazione tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, nota in Spagna per aver partecipato all’edizione spagnola di Uomini e Donne e diversi reality show, è palese e molti vipponi si sono resi conto che tra i due possa nascere qualcosa. Durante la puntata serale andata in onda lunedì 14 novembre, i due hanno confessato di provare qualcosa e nella notte Antonino ha fatto una confessione su Cecilia Rodriguez.

non lui dicendo che oriana assomiglia a chechu e parte la censura😭#gfvip pic.twitter.com/14AsB0Acov — noemy ✧ (@ennedea) November 15, 2022

La confessione di Antonino su Cecilia Rodriguez ha stupito tutti. La giovane, infatti è la sorella di Belen, ex compagna di Antonino e quindi sua ex cognata. Parlando con Edoardo Tavassi di Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese si è lasciato andare a un commento che ha fatto sobbalzare il web. “Sai a chi assomiglia? A sua sorella… Identica! È questo che mi fa intrippare. È la prima cosa che le ho detto”, ha detto Spinalbese spiegando di aver notato una somiglianza tra l’ex cognata e Oriana.