Antonino e Oriana si chiudono in bagno e vengono ripresi dal GF Vip 7. Lunedì 14 novembre è andata in onda un’altra puntata in diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

La puntata si è aperta con la notizia riguardante il Covid. Quest’anno, per la prima volta in due anni di pandemia, il virus è riuscito a varcare la soglia e a contagiare quattro vipponi. In quarantena si trovano infatti Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Patrizia Rossetti e Attilio Romita. Per fare il punto della situazione, ospite anche il direttore del reparto malattie infettive del Politecnico di Milano Andrea Gori.

Leggi anche: “Falso, ti abbiamo scoperto”. GF Vip 7, Antonino Spinalbese: bufera per Oriana Marzoli





Antonino e Oriana si chiudono in bagno: interviene il GF Vip 7

Ma torniamo ad Antonino e Oriana. I due concorrenti hanno iniziato a stuzzicarsi e la new entry della Casa si è già scambiata degli innocenti baci a stampo con l’ex compagno di Belen Rodriguez. Quindi il vero bacio dietro la tenda del confessionale, lontano dalle telecamere. Il tutto con la complicità del Grande Fratello. Sulle labbra del vippone, infatti, gli autori hanno notato il rossetto e ovviamente la cosa non è passata inosservata.

Ma c’è di più, perché dopo la puntata di lunedì 14 novembre, Antonino e Oriana sono stati protagonisti di un gesto che ha scatenato la ‘furia’ del Grande Fratello Vip. Nel video pubblicato sui social, si vede la Marzoli trascinare Spinalbese nel bagno, dove c’è già Luca Salatino, che alla vista dei due vipponi perde la pazienza.

L’ex volto di Uomini e Donne, spazientito dalla presenza di Antonino e Oriana sbotta: “Ma che state facendo? Me fate pis***”. “Sai, le spagnole sono così”, ribatte scherzando Antonino Spinalbese. Oriana Marzoli porta dentro il bagno l’ex di Belen Rodriguez e cerca di zittire Luca Salatino che, evidentemente infastidito, cerca di uscire dal bagno.

Oriana che stava per chiudere la porta e Luca che subito la ferma + il Grande Fratello che li fa uscire 😭



QUESTA SCENA MI HA FATTO VOLARE#gfvip pic.twitter.com/qjrZovhION — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 15, 2022

D’istinto Oriana Marzoli ha chiuso la porta. “Oh ma che state a fa? Boni, boni”, sbotta Luca Salatino, preoccupato anche per le conseguenze del gesto (in bagno possono entrare solo uno alla volta). Oriana e Antonino sono rimasti dentro e quando la vippona ha pronunciato la frase “Ma secondo te…” il GF Vip è immediatamente intervenuto chiedendo ai tre di uscire subito dal bagno.