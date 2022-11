Bufera su Antonino Spinalbese al GF Vip 7. Tutta colpa per un suo comportamento avuto nei confronti di Oriana Marzoli. E le polemiche stanno divampando in queste ore, visto che non si aspettava una cosa del genere da parte dell’ex di Belen Rodriguez. Il web è stato preso d’assalto e per il gieffino sono ore sicuramente non proprio piacevoli. Certo, lui ancora non lo sa, ma il rischio di perdere consensi c’è eccome. Dovrà inevitabilmente fornire maggiori spiegazioni per cercare di convincere anche i più scettici.

Intanto, di Antonino Spinalbese al GF Vip 7 si è parlato anche del suo rapporto con Giaele De Donà. Ormai è finito tutto tra di loro. Lei ha detto: “Passavamo il 90% del giorno insieme oggi non mi ha neanche salutato, mi fa strano questo. Io con lui ho un bel rapporto, non si parla di rapporto d’amore perché ce l’ho con mio marito, non metterei mai a repentaglio il mio matrimonio. Poi che io abbia un interesse è palese. Posso essere gelosa del nostro rapporto e il fatto che sia bastato l’ingresso di altre persone, mi fa capire che io sono stata solo una distrazione”.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese nella bufera per Oriana Marzoli

Al GF Vip 7 Antonino Spinalbese è stato adocchiato dalla nuova arrivata Oriana Marzoli. La spagnola ha immediatamente capito di avere un’attrazione nei confronti del compagno di avventura, anche se ovviamente bisognerà aspettare un po’ di tempo per comprendere se si tratti di un sentimento vero e proprio. Ma all’improvviso è circolato un filmato, che ha scatenato l’ira dei sostenitori iberici di Oriana. Questi ultimi si sono resi conto che a quanto pare lui starebbe bluffando e questo ha fatto sollevare un polverone.

Tutte le polemiche sono nate per un discorso fatto da Spinalbese con Alberto De Pisis. Quest’ultimo ha esclamato: “Comunque con Oriana la direzione di cui parlavo era giusta, capito? Devi starmi lì”. E Antonino ha replicato: “Ma non puoi farlo con quelli con cui vuoi bene, con quelli a cui tieni”. Quindi, i fan di Oriana Marzoli hanno ormai scoperto che l’ex di Belen non sarebbe affatto interessato alla ragazza e che così facendo la starebbe prendendo in giro. Su Twitter gli utenti spagnoli hanno dato del falso sia a lui che ad Alberto.

Alberto: “comunque con Oriana la direzione di cui parlavo era giusta capito? Devi starmi lì”

Antonino: “ma non puoi farlo con quelli con cui vuoi bene,con quelli a cui tieni”



Tanto per chiarire la situazione! 🤣🤣

Altro che interesse!#gfvip #GrandeFratelloVip #spina #thepisis pic.twitter.com/OV2YqSnaXm — Ana (@Ana__15) November 12, 2022

E gli utenti hanno quindi sottolineato che Antonino Spinalbese non avrebbe interessi verso Oriana Marzoli, sebbene il discorso sia stato generico e per certi versi ambiguo. Altri hanno difeso il gieffino, ma non resta che attendere le prossime puntate con Alfonso Signorini per scoprire ogni particolare su questa ipotetica futura coppia.