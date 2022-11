Colpo di scena al GF Vip 7: Oriana Marzoli sarebbe stata fidanzata con un ex di Ilary Blasi. Sì, avete capito proprio bene: le storie delle due donne si intrecciano grazie ad un ragazzo, che avrebbero in comune. Ovviamente i fidanzamenti sarebbero avvenuti in momenti differenti, ma sta di fatto che la vicenda relativa alla vip spagnola sta creando moltissimo interesse nel pubblico. E siamo certi che prossimamente Alfonso Signorini potrà chiedere conto alla ragazza e comprendere se queste indiscrezioni siano vere o meno.

A proposito di GF Vip 7 e di Oriana Marzoli, prima di dirvi tutto sul fatto che sia stata fidanzata con l’ex di Ilary Blasi, c’è stato qualcosa di molto passionale nella casa. Lei e Antonino Spinalbese si sono baciati. Lui si avvicina per darle un bacio sulla bocca: “Così si dà la buonanotte” – le dice – “Ora vado a dormire”. Luciano Punzo che era al loro fianco ha commentato: “Adesso questa vuole sco*are”. Le sorprese non sono finite qui: Oriana Marzoli ha lasciato dopo un po’ Antonino per andare a dormire nello stesso letto con Antonella Fiordelisi.

GF Vip 7, Oriana Marzoli è stata fidanzata con l’ex di Ilary Blasi

Una novità pazzesca quella relativa alla concorrente del GF Vip 7, Oriana Marzoli. L’iberica è stata fidanzata con un ex di Ilary Blasi. A svelare ogni tipo di dettaglio ci ha pensato Samara Tramontana; lei è intervenuta Casa Chi e ha fatto nome e cognome del presunto ex partner. Non è mai stata confermata ufficialmente nemmeno la relazione sentimentale di lui con l’ex moglie di Francesco Totti, anche se i rumor sono stati molto forti. Anzi, era anche giunta una sua smentita, visto che Ilary era per lui solo una conoscente e null’altro.

Queste le dichiarazioni della Tramontana: “Oriana parla molto bene italiano perché lei è stata con due volti italiani molto noti. Cristiano Iovino, che è l’ex o presunto tale di Ilary Blasi, e Luca Daffrè”. Parlando di Daffrè, è noto per essere stato un concorrente de L’Isola dei Famosi nonché ex protagonista di Uomini e Donne. Ovviamente capire se nei prossimi giorni questo argomento sarà tirato fuori nelle prossime settimana da Signorini o se invece si preferirà tacere per evitare repliche di Iovino, già parso nervoso per la storia di Ilary.

Cristiano Iovino è un personal trainer, molto famoso a Roma Nord. Lui però abitualmente si reca nella città di Milano per questioni lavorative ed è un grande tifoso della Lazio. Sui social è seguito da oltre 56mila follower e ha una grandissime passione per i tatuaggi. Inoltre, ama viaggiare visto che è stato in tanti posti nel mondo.