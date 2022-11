GF Vip 7, bacio nella notte tra i due protagonisti. Le immagini dei due concorrenti sul letto della loro camera hanno preso a girare dalla prime ore di oggi stanno già sollevando commenti a non finire. Quella di ieri è stata una puntata molto turbolenta con il possibile addio di Giaele De Donà preoccupata per le condizioni di salute del suocero Leroy. A raccontare la difficoltà della situazione era stata lei con toni che di rassicurante hanno ben poco. C’era poi stata la rivelazione di Charlie Gnocchi su Luca Salatino. “Nessuno può sapere questa cosa, la verità la sappiamo io e lui. Luca ha un problema che è quello del piangere, diceva a noi che non voleva più stare qui”.



E ancora: “Io e Amaurys gli abbiamo detto ‘se tu esci usciamo anche noi’. C’era anche George quando dicevamo che saremmo usciti se usciva Luca. Poi a George ho detto che è troppo giovane per capire certe tematiche. Non gli ho detto che non capisce nulla, ma che essendo un ragazzino, certe cose delicate che sono relative alla depressione, alla toss… Nikita! Nikita guardami bene”.

GF Vip 7, bacio nella notte tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli



“Luca c’ha problemi che non sono quello di… Quando io ho parlato con Luca ho capito che ci sono problemi diversi e alcuni sono legati alla depressione”. Ma il momento che di sicuro farà parlare di più è stato quello che i social stanno ribattendo: il bacio tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Su Twitter si vede l’hair stylist e il volto televisivo spagnolo insieme sul letto.



Lui si avvicina per darle un bacio sulla bocca: “Così si dà la buonanotte” – le dice – “Ora vado a dormire”. Luciano Punzo che era al loro fianco ha commentato: “Adesso questa vuole sco*are”. Le sorprese non sono finite qui: Oriana Marzoli ha lasciato dopo un po’ Antonino per andare a dormire nello stesso letto con Antonella Fiordelisi con la quale ha sempre litigato. E i fan del programma come l’hanno presa? Non benissimo a quanto pare.

ORIANA E ANTONINO CHE ALLE 7 DEL MATTINO SI BACIANO È STATO COSÌ INASPETTATO QUA CI SARÀ DA DIVERTIRSI #gfvip pic.twitter.com/agHkY6pHRZ — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 11, 2022



Scrive un’utente: “Antonino furbo, adesso che il marito gli ha scritto la lettera e ha visto che lei ci tiene al marito e non vuole più fare I grattini a Giaele. L’ha allontanata, ormai c’è a nuova entrata: la biondina e si ricomincia con un nuovo teatrino. Pessimo attore, per visibilità sta facendo il giro delle donne”.

