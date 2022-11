Il pubblico di Canale 5 conosceva già Daniele Dal Moro prima di vederlo al GF Vip 7. Vederlo di nuovo nella Casa, in realtà. Ha già partecipato al reality in passato, quando si fidanzò con Martina Nasoni, successivamente ha anche fatto un’esperienza come tronista a UeD.

Ora lo ritroviamo tra i nuovi vipponi di questa edizione. Nelle scorse settimane Daniele ha raccontato di aver vissuto momenti brutti durante la sua adolescenza e pochi giorni fa ha fatto invece confidenza che riguarda la sua vita sentimentale: ha baciato soltanto una ragazza negli ultimi 4 anni.

Daniele Dal Moro contro il regolamento GF Vip 7

“Negli ultimi 4 anni ho baciato solo una ragazza, ho sofferto tanto nella vita – ha detto Daniele Dal Moro – Mi fa stare male vedere la sofferenza nelle persone, quindi non voglio darla. Sto più male a vedere gli altri che stanno male per colpa mia che altro. Non è che mi precludo ogni cosa, ma lo faccio solo se so che potrebbe esserci qualcosa di serio, altrimenti esco con i miei amici e mi faccio la mia vita. I film alle ragazze io non li faccio fare, non li faccio neanche iniziare in realtà”.

E infatti al momento l’ex tronista di UeD non si è legato in modo particolare a nessuna ragazza della Casa, almeno per il momento. In generale, però, durante questa seconda esperienza al GF Vip Daniele sta dividendo il pubblico. Se infatti molti fanno il tifo per lui supportandolo e sostenendolo nelle sue scelte, altri lo accusano di non mettersi abbastanza in gioco.

DANIELE CHE FUMA IN CAMERA, SI ACCORGE DELLA TELECAMERA E FA FINTA DI NULLA NASCONDENDO LA SIGARETTA #gfvip

pic.twitter.com/ya8lbpJp93 — 𝙢 👹 vs uni (@itsmc17) November 10, 2022

Nelle ultime ore si è tornati a parlare di Daniele Dal Moro per via di una gaffe. O meglio, una violazione del regolamento del reality anche se se ne è subito accorto Proprio come alcuni utenti molto attenti: ha fumato in camera da letto, quando è concesso solo in giardino. Non appena si è reso conto, come mostra il video, ha cercato di far finta di nulla, nascondendo la sigaretta elettronica. Ci sarà un richiamo per lui o il GF chiuderà un occhio?