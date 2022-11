Tra Giaele e Antonino il feeling è sembrato stopparsi al GF Vip 7. Negli ultimi giorni, infatti, lei era molto delusa e arrabbiata con il coinquilino perché convinta di un suo allontanamento dopo i nuovi ingrassi nella Casa, soprattutto quello di Oriana Marzoli. Gli altri concorrenti le hanno quindi suggerito di lasciarlo stare e concentrarsi sul suo matrimonio.

Soprattutto dopo la lettera della scorsa settimana, dove il suo Brad si diceva molto ferito per il mezzo flirt con Antonino. A proposito, del marito di Giaele ancora nessuna traccia al GF Vip 7 ma in compenso è entrato il suo papà per farle una sorpresa. Dopo la puntata numero 16, poi, il chiarimento con l’ex di Belen.

Giaele Antonino, la resa dei conti al GF Vip 7

Finita la diretta, Giaele e Antonino si sono appartati in giardino per parlare. La modella ha detto che non poteva più mentire sui sui sentimenti ma anche aggiunto che da qui in avanti farà due passi indietro, anche per rispetto del marito: “Anche Patrizia e Wilma non è che mi dicono che devo dimenticarti e perdere pure l’amicizia. Ovviamente mi hanno consigliato di fare dei passi indietro e quello sarà fatto. In più cercherò di togliere sempre di più la mia corazza”.

“Io ti devo ringraziare per i tuoi consigli. Adesso capisco anche perché avevi fatto dei passi indietro e ti eri raffreddato. Ho compreso che l’avevi fatto per me, dopo aver visto la lettera di Brad. Anche le parole di mio padre mi hanno fatto capire tanto. Mi ha detto che tu sei un buon amico e che io forse volevo altro”, ha continuato sostenendo di aver detto la verità anche in puntata sulla cotta per lui.

A Giaele piace Antonino… ma l'amore, per lei, è totalmente altrove. Basterà questa ammissione a placare i sospetti dei suoi compagni? #GFVIP pic.twitter.com/ftWJM0olkl — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 10, 2022

E infine: ”Adesso la mia priorità è sistemare con Brad, il resto è tutto in secondo piano. Poi il secondo punto è vivermi questa esperienza come Giaele, fare il mio percorso e andare avanti. Adesso parlano i fatti, ci siamo allontanati io e te e continueremo a stare distanti, lui quindi capirà. Questo non significa che non ti voglio bene, ma è giusto stare lontani come avevi pensato te”. Durerà questo stop tra Giaele e Antonino?