Antonino Spinalbese al GF Vip 7 ha rivelato una scoperta, che cambierebbe tutto se ci fossero conferme ufficiali. Certo, possiamo già anticiparvi che c’è moltissimo scetticismo da parte dei telespettatori e anche della concorrente che ha ascoltato le considerazioni dell’ex di Belen Rodriguez. Ma sta di fatto che mentre si trovava in giardino, lui si è sbilanciato annunciando qualcosa di sensazionale e inaspettato. Secondo il gieffino, c’è una parte della casa che non è coperta dalle telecamere e quindi la gente non può vedere cosa succeda.

A breve vi racconteremo tutto su Antonino Spinalbese e il GF Vip 7 e soprattutto sulla scoperta che avrebbe fatto. Nelle ore precedenti ha fatto discutere per una frase contro le donne nel momento in cui stava dialogando con Attilio Romita: “Ma Attì, è il parere di tre donne. Sono tre donne, ma cosa vuoi che le dicano?. Ma che bisogno c’è di difenderti da tre donne che pensano di te che tu sia un arrogante? Attilio, dimmi”. L’utente che ha postato il filmato è esplosa di rabbia: “Senti Spinalbese, le donne a te soprattutto ti pisc*** in testa, muto e seduto”.

Antonino Spinalbese e GF Vip 7, la scoperta: “In magazzino no telecamere”

Incredibile e inaspettato quanto riferito da Antonino Spinalbese al GF Vip 7. Una scoperta sensazionale sarebbe stata fatta dal giovane, anche se non è da escludere nemmeno che si sia divertito a prendere in giro la compagna di avventura Oriana Marzoli. Proprio quest’ultima gli ha chiesto le ragioni della sua permanenza costante in uno degli spazi della casa. E ha spiegato di andare lì perché, a suo modo di vedere, anche se c’è qualche telecamera il contenuto delle immagini non è mai trasmesso né su Mediaset Extra né altrove.

Oriana gli ha detto che le immagini dal magazzino andrebbero regolarmente mandate in onda dal GF Vip 7, come succede anche in Spagna. Antonino Spinalbese ha ribadito il suo concetto, riferendo che le regole del programma italiano sarebbero differenti. Non sappiamo se la vippona ci abbia davvero creduto, quindi staremo a vedere come si comporterà nei prossimi giorni. Probabile che Antonino abbia semplicemente utilizzato dell’ironia, visto che ciò che succede in quell’area della casa non è affatto nascosto al pubblico.

Lui pensa realmente che non riprendono il magazzino 😭😭😭 pic.twitter.com/H4YcKjbiO4 — SURREALE (@karsmj) November 9, 2022

In molti hanno ironizzato su queste sue parole, infatti su Twitter c’è chi ha scritto: “No no, figuriamoci”, “Ma sono sul canale 52”, “Ed invece io sono convinta che lui in puntata, appena vede la clip del magazzino, dirà: ‘Ah, ma allora avete visto la spallata e mi avete fatto passare per bugiardo'”, “Esatto, Antonino 10 passi avanti”.