Antonino e la confessione a Oriana. Al GF Vip 7 è tempo di intime confessioni e avvicinamenti pericolosi tra due concorrenti. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese, noto per essere stato l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della sua seconda figlia Luna Mari, e l’esplosiva news entry Oriana Marzoli.

La giovane è entrata nella casa insieme a un folto gruppetto di vipponi e si è fatta notare subito dagli uomini della casa. Chiuso nel magazzino con Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese si è lasciato andare a una confessione che non ha fatto piacere a una parte dei telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Antonino e la confessione a Oriana su Ginevra Lamborghini al GF Vip 7: “Mi imbarazza”

L’argomento è Ginevra Lamborghini, squalificata ormai da un mese e con la quale, a parte una simpatia, Spinalbese non ha mai fatto niente. Da fuori molti fan continuano a sperare in questa ship. Dopo l’aereo di ieri in cui si chiedeva il rientro in casa della vippona, l’ex di Belen ha voluto chiarire la cosa una volta per tutti. Antonino ha fatto una confessione a Oriana Marzoli.

“Come mai continuano con questa cosa mia e di Ginevra? Perché fuori ci sperano. La ship nonostante sia fidanzata? Ma non lo sa nemmeno lei se è fidanzata. I fan mandano striscioni che vorrebbero che io e lei stessimo insieme o che ci fosse il suo ritorno. La gente vuole la storia e mandano striscioni. Però io non ho mica 15 anni. L’ho conosciuta due settimane quella ragazza lì, cosa dovrei fare? Dai ti prego è anche imbarazzante”. è stata la confessione di Antonino a Oriana.

AntoniNo che ci caga sotto per quello che ha appena detto Oriana . 😂✈️ #gfvip pic.twitter.com/ZPRBDxX4mZ — NIKIJUANA (@Gogo44023218) November 8, 2022

Il discorso è più semplice di quanto pensano i fan che sostengono una coppia mai nata al GF Vip 7. Quando Ginevra è rientrata per un confronto, Antonino si è detto molto imbarazzato e anche con Oriana ha espresso il suo pensiero: “Quando l’ho rivista mi sembrava di non conoscerla. Non la vedevo da tanto tempo e stando qui dentro è strano davvero. Io l’ho conosciuta due settimane e quando l’ho vista mi ha fatto un po’ paura. Tra me e lei non era più la stessa cosa di prima”. Il discorso di Antonino ha diviso il pubblico, tra chi ha concordato con il vippone e chi, invece, continua a sostenere i ‘gintonic’.