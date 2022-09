Antonino Spinalbese: età, altezza, peso e perché è famoso. Il giovane è balzato alle cronache nell’estate del 2020, pochi mesi dopo la rottura (la seconda) tra Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino, padre del figlio Santiago. Reduce da un breve flirt con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, la showgirl argentina viene fotografata insieme al giovane. E solo pochi mesi dopo la rende madre per la seconda volta.

Molto amico di Patrizia Griffini, ex gieffina e inseparabile amica di Belen Rodriguez, quella estate Antonino Spinalbese è stato il protagonista del gossip. Ad agosto aveva raggiunto Ibiza e si era trattenuto proprio per proseguire la conoscenza con la showgirl argentina. Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno trascorso l’estate insieme e poco dopo avevano ufficializzato la loro relazione.





Antonino Spinalbese: età, altezza, peso, nuova fidanzata, Belen Rodriguez, figlia Luna Marì

Una passione enorme, come poi aveva spiegato la showgirl argentina, che porta i due a diventare genitori poco dopo. Sulla copertina di Chi la notizia della gravidanza, la seconda di Belen Rodriguez. La prima, invece, per Antonino Spinalbese. Il 12 luglio, mentre l’Italia festeggia la vittoria agli Europei di calcio, è nata Luna Marì. Antonino Spinalbese diventa padre per la prima volta e tutto, come si poteva notare dalle foto pubblicare dai due sui social, sembra andare per il meglio.

A ottobre le prime voci di crisi, con la conferma – seppur non ufficiale – a Natale, quando Belen Rodriguez parte con un’amica e trascorre le vacanze di Natale lontana da lui. E anzi, oltre alla famiglia, rispunta Stefano De Martino, padre del figlio Santiago. Antonino Spinalbese è un hair stylist, ha lavorato in uno degli studi più importanti di Milano, Aldo Coppola ubicato di Corso Garibaldi, mestiere lasciato nell’autunno 2020 per dedicarsi completamente alla sua vocazione artistica di fotografo. Grazie alla notorietà, Antonio Spinalbese ha fondato anche una sua casa di moda e ha realizza un progetto nel fitness.

Dopo la fine della storia con Belen Rodriguez gli sono stati affibbiati diversi flirt, come quello con la modella brasiliana Helena Prestes, con la quale è stato paparazzato in atteggiamenti molto intimi. Nel 2022 è stato chiamato da Alfonso Signorini per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Antonino Spinalbese è nato a La Spezia (in Liguria) il 1° febbraio del 1995. La sua altezza è di 187 centimetri per un peso di circa 88 chili.

