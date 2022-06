Belen Rodriguez: età, altezza, peso, misure, fidanzato, figli e gli ex famosi. Belen Rogriduez è una delle showgirl più conosciute della televisione italiana. È figlia di Gustavo Rodriguez, argentino, e Veronica Cozzani, nata in Argentina ma di origine italiana. I nonni materni della Rodriguez, infatti, erano immigrati di La Spezia, in Liguria. Belen si è diplomata nel 2001, successivamente si è iscritta alla Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università di Buenos Aires, ma non ha completato i suoi studi a causa degli impegni lavorativi, iniziati alla fine del 2000 quando aveva solo 16 anni.

Belen Rodriguez ha iniziato la sua carriera di modella inizialmente in Argentina, poi è arrivata in Italia quando era ancora un’adolescente e poco a poco è riuscita a conquistarsi la fiducia e l’affetto di milioni di telespettatori italiani. Il successo vero e proprio arriva nel 2008, quando ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura. Dopo il reality-show, diviene co-conduttrice di programmi tv come Scherzi a Parte, Sanremo, Sarabanda, Colorado, Italia’s got talent e tanti altri.





Nota anche per i suoi amori, all’agosto 2004 al dicembre 2008, Belen è stata la fidanzata di Marco Borriello, poi ha avuto una relazione con Fabrizio Corona. I due hanno rotto quando lei ha incontrato il ballerino Stefano De Martino. Il 9 aprile 2013 nasce il figlio Santiago e si sposano il 20 settembre 2013.

Due anni dopo, il 22 dicembre 2015, la coppia decide di separarsi. De Martino e Belen sono legalmente divorziati dal 24 gennaio 2017 quando hanno firmato un accordo giudiziario presso il Tribunale di Milano in cui a De Martino è stato ordinato di pagare mille euro ogni mese a suo figlio Santiago fino al raggiungimento della maggiore età. Il loro figlio vive con la mamma a Milano. Nel 2015 Belen Rodriguez si fidanza con il pilota di MotoGp Andrea Iannone, ma nel settembre del 2018 i due si lasciano.

Nel 2019 il gossip impazza, perché Belen Rodriguez e Stafano De Martino iniziano a farsi vedere di nuovo insieme e poco dopo ufficializzano il ritorno di fiamma. La relazione si chiude di nuovo nel 2020, dopo il lungo lockdown dovuto al Covid e nello stesso anno, dopo un breve flirt con Gianmaria Antinolfi, Belen Rodirguez di fidanza con il parrucchiere Antonino Spinalbese.

Dall’amore travolgente e passionale, a neanche un anno dall’inizio della frequentazione, nasce la figlia Luna Marì (11 luglio 2021). A ottobre è già tempo di addi e la coppia si lascia. Stefano De Martino torna nella vita di Belen Rodriguez e nella primavera del 2022 i due ufficializzano un nuovo ritorno di fiamma.

Belen Rodriguez: età, altezza, peso e misure – La showgirl argentina ha un fratello minore, Jeremias e una sorella minore, Cecilia. I due sono diventato famosi per aver partecipato alla seconda edizione del “Grande Fratello Vip” con il nome di ‘’Los Rodriguez’’ e all’Isola dei Famosi (Jeremias anche nell’edizione del 2022 in coppia con il padre Gustavo). Gambe lunghissime (è alta 1,75), lato B da urlo, fisico tonico e filiforme (pesa solo 54 chili, le sue misure sono: 83-65-89). Belen Rodriguez è nata il 20 settembre del 1984 a Buenos Aires.

