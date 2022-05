Stefano De Martino età altezza peso e tutto il resto delle curiosità. Il famoso ballerino nato professionalmente ad Amici di Maria De Filippi, è ormai sulla bocca di tutti per le sue storie d’amore e le nuove sfide nella carriera. Stefano entra nel mondo della danza all’età di 10 anni, muovendo i primi passi e scoprendo di essere un grande talento anche grazie alla passione trasmessagli dal padre.

Dopo diversi anni di lavoro e premi raccolti nei concorsi di danza, nel 2007 vince una borsa di studio presso il Broadway dance center di New York, dove si avvicina al mondo della danza moderna e contemporanea e dove incontra la coreografa Macia Del Prete con la quale lavora nella Oltre Dance Company. Nel 2009 si fa conoscere al pubblico italiano partecipando alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi aggiudicandosi il quinto posto durante la semifinale.







Stefano De Martino età altezza peso, la moglie Belen, il figlio, le fidanzate famose

L’anno successivo ritorna nel programma nelle vesti di ballerino professionista e dal 2015 ricopre anche il ruolo di mentore. Nel 2015 è stato il capitano della squadra “Gli incredibili” nella prima edizione del programma “Pequeños Gigantes“. Nella stagione 2016-2017 Stefano De Martino è uno dei mentori di Selfie-Le cose cambiano, il nuovo programma condotto da Simona Ventura, in onda su Canale 5.

Poi approda in Honduras nella veste di inviato dell’Isola dei famosi. La prima storia d’amore di Stefano nota al grande pubblico è quella con Emma Marrone, collega di De Martino nel talent show Amici di Maria De Filippi. Dopo di programmi, anche come conduttore, ne sono arrivati tanti, comprese ospitate che fioccano.

I due si conoscono nel 2009 mentre frequentano la scuola, ai fidanzano e la loro storia va a gonfie vele finché Stefano nel 2010, mentre lavora come ballerino professionista ad Amici, non ha un flirt con Giulia Pauselli, anche lei ballerina di Amici. Ma la sbandata passa velocemente ed Emma e Stefano proseguono la loro storia d’amore. Nel 2012 i due si lasciano poiché Stefano De Martino tradisce Emma con Belen Rodriguez, che in quel periodo lavorava come il ballerino all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

La storia tra la showgirl argentina e il ballerino è su tutti i giornali e i due, nel 2013, convolano a nozze e nasce il loro primo e unico figlio, Santiago, che assomiglia tutto a papà Stefano (sul profilo Instagram di Stefano spesso condivide le sue foto da bambino e la somiglianza è davvero impressionante). Questo, a proposito del figlio, è esilarante: Tutti pazzi per le lezioni di napoletano di Stefano De Martino a Santiago: il video.

Ma l’idillio finisce due anni dopo, quando la coppia decide di comune accordo di separarsi. Dopo Belen si è parlato di tanti flirt (mai ufficializzati da Stefano De Martino) come quello con la blogger Gilda Ambrosio. Tra le altre cose, recentemente sono venute fuori notizie sui tradimenti di Stefano De Martino, come questo con la nota conduttrice televisiva.

I colpi di scena, però, non sono mai mancati. Anche Belen Rodriguez ha guardato avanti e frequentato altri uomini. Tra loro, Antonino Spinalbese dal quale ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì. Ma la storia con lui si è conclusa pochi mesi dopo l’arrivo della piccola. E qui torna Stefano De Martino. I primi avvistamenti, grazie ai segugi del gossip che non li hanno mai persi di vista, fino al ritorno insieme. Va detto, è quello che i fan della coppia hanno sempre sperato e voluto.

Una foto di qualche anno fa con la sorella

Nel frattempo, la carriera di Stefano De Martino è andata conoscendo un trend di crescita. Piace al pubblico, piace agli editori. Stefano De Martino è nato a Torre Annunziata (Napoli) il 3 ottobre del 1989, è alto 186 centimetri e pesa 75 chili. In formissima, come sempre. E il resto della famiglia di Stefano De Martino? Ecco chi sono la sorella Adelaide e il fratello Davide.