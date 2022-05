Qualcuno ricorderà tutte le chiacchiere fatte riguardo il presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. A parlarne fu Dagospia e a loro dire, Belen Rodriguez, avrebbe scoperto le presunte corna controllando l’iPad del marito: “A Stefano che adesso frigna, invocando il rispetto dei figli, dite che quel diavoletto di Belen ha scoperto di avere cespuglio di corna in testa grazie alla sua relazione con la Marcuzzi, dall’iPad di lui che lei aveva collegato col suo iPhone. Durante il lockdown Belen stava giocando con l’iPad di Stefano insieme al figlio.

Nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia stava mandando a De Martino“. Ora però, a tornare sull’argomento, è proprio la diretta interessata. Durante l’ultima puntata de Le Iene, Belen ha deciso di darci un taglio. Nello studio si parlava di corna e l’argentina ha ammesso di aver pensato di essere stata tradita, ma ha anche aggiunto di non averlo mai scoperto. “Se tutti abbiamo avuto il dubbio di essere cornuti? Certo e non soltanto il dubbio aggiungo.





Belen Rodriguez: “Stefano mi ha tradito sicuramente”

Diciamo che non l’ho mai scoperto seriamente“, ha confessato Belen. Poco dopo la Rogriguez si è prestata ad un gioco di Teo Mammucari, che l’ha messa davanti a delle possibili corna vip: “Se Stefano dovesse tradirmi con una tra Cecilia e Iva Zanicchi? Oddio con mia sorella mai quindi la Zanicchi.

Con Cecilia sarebbe una cosa tremenda quindi Iva per forza. Con un uomo come Rudy Zerbi o la Zanicchi? No sempre Iva dai. Che poi alla fine la Zanicchi è pure bella“. Affermazioni che fanno tornare un po’ indietro nel tempo, quando Belen rivelò proprio a Le Iene che De Martino è molto passionale e forse anche un po’ infedele.

“Questa persona la conosco da più di 11 anni. Penso che sia l’uomo che mi ha fatto soffrire di più. Credo che mi abbia anche tradita a dire la verità. Però voglio essere sincera, questo uomo ha anche sofferto per me, bisogna essere onesti e ammettere. Tra i miei compagni è il più sensuale, andiamo molto d’accordo si certe cose diciamo. Se è anche il più infedele di tutti? Oddio forse sì”.

“Quando torno a casa da sola…”. Le Iene, la confessione a luci rosse di Belen Rodriguez