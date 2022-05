Viva la sincerità, quella di Belen Rodriguez. Durante l’ultima puntata de Le Iene ha confidato un particolare della sua vita sotto le lenzuola senza troppi fronzoli. Il suo pensiero arriva non di certo in fascia protetta e dopo un simpatico e curioso servizio con protagoniste le coppie formate da Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. L’inviato de Le Iene, ha chiesto alle coppie una serie di domante sulla loro vita di letto.

Sono spuntate cose molto interessanti, ma di certo quella che ha fatto più scalpore è quella confessata dalla padrona di casa. Belen, supportata dal collega Teo Mammucari, ha detto davanti alle telecamere: “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo”. A questo punto Teo Mammucari ha chiesto: “Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna…”.





Belen, il racconto a luci rosse: “Cosa faccio quando torno a casa la sera…”

E Belen: “No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta?. Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione”. Neanche a dirlo, il simpatico Mammucari ha chiesto: “Non ci credono a casa, fagli vedere…”, suscitando le risate in studio e a casa.

Poi Belen si è fatta serie e ha continuato il suo ragionamento: “Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti”. Poco dopo, Teo Mammucari ha fatto uno scherzo alla mamma di Belen, Veronica Cozzani.

Sottoponiamo con @Stefano_Corti85 quattro coppie famose a un test molto intimo e alla firma di un contratto molto impegnativo! #LeIenehttps://t.co/RoYgbzwej7 pic.twitter.com/5BtH8ctO90 — Le Iene (@redazioneiene) May 4, 2022

Il conduttore l’ha presa in giro telefonicamente, mandandola letteralmente in tilt. Proprio come ai tempi di Libero, a fare delle ‘super caz…le’, Teo ha iniziato a prendersi gioco della donna che ci è cascata con tutte le scarpe. Belen Rodriguez naturalmente è stata al gioco e ha riso senza tregua vicino al collega. Poi le cose sono andate per il verso giusto e lo scherzo è finito bene.

