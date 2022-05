Botte da orbi al Maurizio Costanzo Show tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Una notizia che era trapelata già nei giorni scorsi, ma ora spunta il video dopo la trasmissione andata in onda il 4 maggio. Un filmato non censurato da Mediaset. Si parlava della guerra in Ucraina e del rapporto tra Al Bano e Putin. Costanzo ha chiesto ad Albano Carrisi quante volte avesse cantato per lo “Zar”. Così l’uomo ha spiegato di essersi esibito per Putin cinque volte. “Però dire che sono suo amico è un po’ tanto. Lui è uno che ama l’Italia molto più di quanto l’amano alcuni italiani”, ha detto Al Bano.

A quel punto interviene Bonolis: “Si vede quanto l’ama”. Ha fatto eco Costanzo: “Dillo al suo ministro degli esteri visto che ha detto che l’Italia è ostile”. “Ho sbagliato il verbo, amava l’Italia”, ha detto il cantante di Cellino San Marco. A questo punto interviene Giampiero Mughini che dice: “Questi discorsi meritano di essere messi da parte e trattati in un’altra occasione”. Ma Vittorio Sgarbi si scalda e comincia a gridare, sostenendo che sia uno scandalo che gli atleti russi siano esclusi dalle competizioni sportive e che gli artisti russi non possano cantare in Italia.





Giampiero Mughini contro Vittorio Sgarbi, il video dell’aggressione

“Questa è una forma di fascismo dell’Occidente, è intollerabile”, ha detto il critico d’arte. A questo punto Giampiero Mughini decide di continuare ad insistere parlando del direttore d’orchestra russo che lavorava a Milano: “Il sindaco Sala aveva chiesto al direttore d’orchestra di pronunciarsi contro l’idea della guerra. Tu in quanto essere umano devi dire che la guerra non è un modo buono per..”.

“Non devi essere obbligato a dirlo per lavorare, non puoi”. “Calmati… Calmati”, l’invito di Mughini che ha innescato ancor più l’ira di Vittorio: “Calmati tu, imbc…le”. Giampiero Mughini allora si alza dalla sedia e spinge Sgarbi che si ribalta, cadendo all’indietro e ritrovandosi per terra e persino con un quadro in testa.

RISSA TRA VITTORIO SGARBI E GIAMPIERO MUGHINI #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/48AFU69Ir9 — trashtvstellare (@tvstellare) May 4, 2022

“Ti prendo a calci in c…o pezzo di m…”, urla Mughini dopo aver scaraventato al suolo il critico che ha iniziato a snocciolare a sua volta una serie di insulti: “Faccia di c…o, testa di c., violento, me…da umana, cog….ne”. “Mi alzo e ti prendo a calci di nuovo”, ha detto ancora Giampiero Mughini, che è stato raggiunto da Cruciani che lo ha placato, impedendogli di alzarsi dalla sedia. “Fascista, fascista”, la controreplica di Sgarbi. Il video rende ancora di più l’idea.

