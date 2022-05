Amici 21, il talent show va verso la conclusione. In gara sono rimasti solo 7 allievi pronti a darsi battaglia. Luigi Strangis, Albe, Sissi e Alex per la categoria canto; Serena Carella, Dario Schirone e Michele Esposito per la categoria ballo, dopo l’eliminazione di Nunzio. Nunzio che aveva voluto ringraziare tutti al momento dei saluti. Con una sorpresa: le prime belle parole le aveva spese per Alessandra Celentano, con la quale i rapporti non era stati proprio idilliaci.



Nel dettaglio il ballerino di Amici 21 aveva detto: “È stata cattiva con me, cattivissima, però allo stesso tempo è stata quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo dargliela vinta. Mi ha messo in competizione con me stesso e per questo le sarò sempre grato”. Alessandra Celentano, durante il serale, era stata al centro di una violenta polemica con Veronica Peparini. Parole grosse, da una parte e dall’altra, che avevano scatenato un putiferio.





Amici 21, ormai è guerra tra Celentano e Peparini



Per chi non avesse visto la puntata di Amici 21, Alessandra Celentano aveva fatto intendere che Dario non è un ballerino di modern pronto per lavorare o tecnicamente perfetto. A questo punto però Veronica Peparini ha avuto modo di dissentire. E la Celentano? Aveva subito alzato i toni della conversazione: “Mi viene qualche dubbio però se secondo te questa coreografia è eseguita bene”.



“Ho perso la fiducia su alcune cose. Io ho sempre creduto in te quando dicevi che il mondo della danza sa”, aveva aggiunto Veronica. Secca la risposta della maestra di Amici 21: “Pensare che tu abbia ballato bene questa cosa vuol dire non capire di danza”. A questo punto Veronica Peparini perde la pazienza: “Questo non te lo permetto. Non ti permetto di dire che io non capisco di danza”.



Oggi, durante il day time, è andato in scena il second round. Durante l’esibizione di Dario Alessandra ha attaccato il ballerino e Veronica. “Sono sempre più convinta, visto che me lo avete dimostrato tante volte, che tu e Veronica non avete la consapevolezza di cosa voglia dire ballare davvero bene”. La miccia è accesa.

