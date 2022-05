Manca poco alla finale di Amici 21. Durante il day time di ieri Maria De Filippi ha spiegato le regole della semifinale. “Ben arrivati alla semifinale! Tra un po’ è finito tutto…”, aveva spiegato la conduttrice. Che poi aveva aggiunto: “Allora la finale è a cinque, la semifinale è tutta al positivo. Nel senso che le tre manche a cui siete abituati stabiliscono i tre finalisti. Qui ad Amici 21 siete in sette, quindi tre finalisti e poi ne mancano due che vanno al ballottaggio. I due, del ballottaggio a quattro, vanno in finale. Saprete tutto in studio. Ci sono tre ballerini e quattro cantanti”.



Nella puntata di oggi, 4 maggio, di Amici 21 grande protagonista è stato Albe. Il cantante ha confessato le sue sensazioni a pochi giorni dalla semifinale di Amici: “Sono consapevole di chi potrebbe andare in finale e chi no. Mi dispiace non essere preso sul serio, come gli altri. Quando canto non sono spesso serio, sono ironico. Forse anche quello ha giocato. Sono giocherellone”.





Amici 21, Albe senza freni con Maria De Filippi



Poi Albe ha spiegato come l’esperienza ad Amici 21 lo abbia fatto crescere. “Quando ero nel mio angoletto, a ottobre, non capivo nulla. Dopo ho capito come vedere le cose positivamente. Ero immaturo, me lo diceva mamma. Non sono mai stato uno che si impegnava, mollavo subito. Mamma aveva paura di questa cosa, pensava durassi un annetto con la musica”.



E ancora: “Facevo tantissimi sport, tutti abbandonati. Solo sci nautico l’ho fatto tanto, a livello agonistico. Qua ho imparato che se ti impegni vai dove vuoi. Ho più consapevolezza”. Maria De Filippi nel lungo confronto gli ha poi chiesto dettagli sul rapporto con Serena. “Serena è il mio opposto, vede le cose negative ma si impegna fino a spaccarsi i gomiti, le ginocchia”.



Poi l’allievo di Amici 21 continua: “Con lei non ci litigo mai, ho sempre avuto poco carattere in queste cose. Sono sempre stato un po’ sottone, me lo dicevano tutti, mia madre, mia sorella. Con Serena l’opposto”. Che Albe debba ancora crescere si è capito durante il collegamento. Maria è ‘entrata’ in casetta mentre il cantante stava mangiando e non sembrato felice tanto che Maria si è scusata per avergli fatto perdere tempo. La risposta di Albe ha lasciato tutti senza parole: “Scusa un ca**o”.

