Amici, promessa fatta e mantenuta. Il pubblico più affezionato al talent show di Maria De Filippi ha seguito da vicino e con affetto l’eliminazione di Crytical. Nel dettaglio chi ha avuto modo di seguire le dinamiche, sa anche che sarebbe stato un giudice in particolare a dimostrare particolare apprezzamenti in merito al talento del giovane ex allievo, arrivando a fare una promessa. Oggi quelle parole sono diventate concrete.

Ovviamente ci stiamo riferendo alla promessa di Stash fatta davanti alle telecamere di Amici. Il giudice ha ammesso di apprezzare le capacità di scrittura di Crytical, ormai ex allievo della scuola, fino a offrirgli la possibilità di aprire alcuni concerti dei The Kolors. Promessa che poi è diventata una realtà per la gioia di tutti i fan.





“Ieri sera ho avuto l’onore di aprire il concerto dei The Kolors a Monreale. È stata una delle esperienze più belle della mia vita e sarò infinitamente grato a Stash per l’opportunità che mi sta dando. Vedervi così da vicino e sentire il vostro calore è stata un’emozione indescrivibile”, scrive Crytical pubblicamente.

Parole di gratitudine a cui Stash ha risposto con altrettanta emozione: “Vedere un ragazzo così felice di cantare davanti a tanta gente mi fa provare una gioia immensa!”. Promessa più che mantenuta e con risultati che non hanno per nulla tradito le aspettative di nessuno. Fan compresi.

Ma chi segue Stash ha avuto modo di apprendere anche prima del concerto che la promessa stava andando incontro a una realizzazione. Postando delle foto con Crytical Stash aveva già annunciato la presenza dell’ex allievo nella tappa siciliana. “Le promesse si mantengono”, aveva scritto in quella occasione.

“Sorpresa da 20mila euro”. Pier Silvio Berlusconi, il regalo di compleanno di Silvia Toffanin