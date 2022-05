Amore, successo e soldi. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi formano una delle coppie più solide dello showbiz italiano e anche se tengono tantissimo alla loro privacy quando fanno qualcosa il gossip è sempre attento e presente.

Il figlio di Silvio Berlusconi e la conduttrice di Verissimo si conoscono da più di 20 anni, hanno un rapporto stabile, fatto di passione, stima e fiducia, come più volte ha fatto sapere la bella conduttrice di Verissimo. Due figli, Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Valentina Sofia nel 2015 e una tranquilla vita, impegni permettendo, nella bellissima Liguria, regione scelta dalla coppia per vivere.





Pier Silvio Berlusconi, il regalo di compleanno di SIlvia Toffanin

Ad aprile la coppia ha acquistato una villa da sogno alle pendici del monte di Portofino, con 15 camere da letto, 11 bagni e un terreno di 1,3 ettari di vigneti e uliveti e viste mozzafiato. E proprio a villa San Sebastiano – acquisto concluso dopo una trattativa riservata che secondo alcune fonti sarebbe costata all’Ad di Mediaset 20 milioni di euro – la compagna Silvia Toffanin ha organizzato una festa per il suo compleanno.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, inoltre, la coppia potrebbe decidere di andare a viverci stabilmente: non a caso sono stati visti per le vie della cittadina anche durante il weekend pasquale. Pier Silvio Berlusconi ha festeggiato i 53 anni insieme a Silvia Toffanin, i figli Lorenzo e Sophia, il padre Silvio e la ‘matrigna’ Marta Fascina. Dalla fidanzata Silvia Toffani e dai figli, Pier Silvio Berlusconi ha ricevuto una Mini Moke, una piccola vettura scoperta per il tempo libero, tipologia d’auto anche conosciuta come spiaggina, basata sulla Mini dal costo di circa 20mila euro.

Dalle foto pubblicate sul settimanale Chi, Pier Silvio sembra molto felice della nuova auto che prova a Portofino dopo una passeggiata insieme a Silvia Toffanin, che bacia in favore di camera, ai due figli e al padre Silvio Berlusconi e alla nuova fidanzata, la giovane Marta Fascina.

“Ha detto no a Pier Silvio Berlusconi”. Silvia Toffanin ha deciso: “Si ferma qui”