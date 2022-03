Verissimo, il ‘no’ di Silvia Toffanin. Il pubblico italiano più affezionato sicuramente avrà accolto con gioia la notizia del doppio appuntamento settimanale del programma. Ed effettivamente il successo, in termini di share, ha restituito un ottimo risultato. Orgogliosa anche la padrona di casa che però sembra essersi trovata di fronte a una decisione da prendere. A svelare l’indiscrezione Tv Blog.

Secondo il sito infatti la puntata di domenica del programma tv sarà trasmessa fino al prossimo 27 marzo, ma da quella data in poi, pare che tutto sia destinato a riprendere la consueta messa in onda fino al mese di maggio. Un solo appuntamento settimanale, dunque, previsto solo di sabato. E a tal proposito, come riportato da Dagospia, pare che sia stata proprio la conduttrice a rifiutare l’offerta di Pier Silvio Berlusconi.

Sarebbe stato proprio Pier Silvio, riporta Dagospia, ad aver proposto alla conduttrice nonchè sua compagna di vita di prodere con la messa in onda domenicale, almeno fino alla metà di aprile. Peccato, però, che la padrona di casa abbia gentilmente declinato la proposta. Ma su Silvia Toffanin le novità sembrano non finire qui.





Solo indiscrezioni, o meglio, voci di corridoio che ancora non sono andate incontro ad alcuna conferma, ma che pare proiettare la conduttrice di Verissimo ben oltre gli studi televisivi del suo gettonatissimo format. Si sussurra, infatti, che Silvia Toffanin potrebbe presto “diventare la nuova erede di Maria De Filippi”, si legge su Gossip e Tv.

E si continua ad apprendere sullo stesso sito che “a spingere per questa svolta” sarebbe stato proprio Pier Silvio Berlusconi “che ha sempre creduto molto nelle qualità della fidanzata”. Prospettive allettanti, dunque, nel futuro professionale della conduttrice, che potrebbe davvero sfiorare le vette di apprezzamento come volto televisivo più apprezzato e richiesto degli ultimi tempi.