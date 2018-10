I fan di Stefano De Martino sperano ancora il un ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, che è anche la madre di suo figlio Santiago. Ora che è finita la storia d'amore tra l'argentina e il pilota di Moto Gp Andrea Iannone, poi, le voci aumentano a dismisura. I due ex hanno sempre detto di aver ricucito il loro rapporto per amore del loro bambino, ma quando sono uscite le foto del settimanale Chi, il gossip è risaltato fuori. Gli scatti apparsi qualche giorno fa sulla rivista di Alfonso Signorini ritraggono Stefano e Belen al parco insieme a Santiago. Non è la prima volta che i due vengono fotografati insieme dopo il divorzio, ma stavolta sembrano più complici che mai. Sembrano felicissimi insieme, quindi si è subito pensato alla possibilità di un ritorno di fiamma. Anche perché ormai il cuore di entrambi sembra essere libero: Belen pare aver chiuso definitivamente con Iannone, mentre Stefano continua a dichiararsi single, nonostante gli avvistamenti a più riprese con la stilista Gilda Ambrosio. (Continua dopo la foto)



Di Stefano e Gilda insieme si parla da mesi. Da quando i due sono diventati sempre più inseparabili. E ora lui, finalmente, sulle pagine di Grazia, dà qualche informazione in più su questo rapporto molto forte, come lo definisce lui. Forte ma non ancora ben definito. "Non c'è una definizione – dice il ballerino - La conosco da due anni, ma è una persona con cui ho avuto subito un'empatia fortissima, abbiamo molti interessi in comune ed estrema fiducia l'uno nell'altro".

"Per me è una figura di riferimento molto importante – aggiunge - Ma sono spaventato dai rapporti di coppia e quando incontro una persona come Gilda, che mentalmente è sulla mia stessa lunghezza d'onda, mi spiace rovinare il rapporto con una relazione, perché per me l'amore di una coppia ha sempre una fine". Insomma, De Martino sembra essere single al momento. Ha occhi solo per il suo Santi, che è stato protagonista delle sue Storie di Instagram e ha fatto impazzire i fan di papà.





Santiago, che è nato il 9 aprile 2013, ha la mamma argentina e il papà napoletano, di Torre Annunziata. E sembra cavarsela benissimo col dialetto di papà, nonostante sia cresciuto a Milano! Su Instagram Stefano ha condiviso con orgoglio le sue lezioni e il figlio si è dimostrato un allievo preparatissimo. Sta affinando la pronuncia, ma riesce anche a gesticolare come un vero napoletano. “Come si dice andiamo?”. “Jamme”, risponde Santi con il gesto. “Come si dice quando qualcuno è matto come papà?”. “A capa nun è bona”. E ancora “Come si consiglia a qualcuno di andare a dormire?”. Risposta: “Vatte a cuccà”. I fan, ovvio, sono impazziti.

