Nella notte in cui l’Italia ha vinto gli Europei di calcio, Belen Rodriguez è diventata mamma bis. La showgirl argentina ha dato il benvenuto alla prima figlia insieme al fidanzato, il 26enne, Antonino Spinalbese, che ha commentato la nascita della figlia scrivendo “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità”.

“C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”, ha scritto invece Belen Rodriguez, che sulle Instagram stories ha pubblicato una foto del piedino della piccola. Luna Marì è nata il 12 luglio a Padova.Belen Rodriguez non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare di nuovo mamma e di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago, il primo figlio avuto dall’ex marito, il ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino, con il quale ha vissuto una seconda passione dopo il primo addio arrivato nel 2015 con un comunicato all’agenzia Ansa.

Dopo tre anni di lontananza, infatti, Stefano e Belen si erano dati una seconda possibilità e le cose sembravano andare alla grande. Il primo figlio, Santiago, 7 anni, è nato dall’amore con Stefano De Martino, conduttore di Made in Sud diventato famoso grazie al talent di Mediaset Amici di Maria De Filippi.





Dopo l’addio nel 2015, i due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda e definitiva rottura. Antonino Spinalbese è entrato nella vita di Belen Rodriguez la scorsa estate ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente”.

“Per me è stato un colpo di fulmine – ha detto Belen -. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo ‘gentile’”, aveva raccontato Belen Rodriguez in una intervista.