“Una nuova vita”. Antonino Spinalbese, la svolta dopo l’addio a Belen. Solo notizie belle per lui

Nuova vita per Antonino Spinalbese. Dopo aver detto addio a Belen Rodriguez, di lui si è parlato inevitabilmente di meno ma adesso ha deciso di rilasciare un’intervista davvero interessante. E qui ha parlato degli sviluppi positivi della sua sfera personale e professionale. Non se la sta passando certamente male, ma ha anche precisato alcuni aspetti molto importanti che contraddistinguono il suo carattere. E chissà come la prenderà la modella argentina, quando leggerà queste parole.

Ma della nuova vita di Antonino Spinalbese si era vociferato già qualche giorno fa, quando erano usciti fuori i primi dettagli su una presunta fidanzata, ma lui aveva fatto delle precisazioni: “La fede al dito? C’è inciso il nome di mia figlia, è un regalo che mi hanno fatto e ho apprezzato molto. (…) Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti. (…) Ho fatto rinunce d’amore per mia figlia, ma non mi pesano. Se ami, non sono rinunce. Io sono impegnato, anzi sposato con mia figlia”.





Antonino Spinalbese, nuova vita dopo l’addio a Belen

A svelare tutto suAntonino Spinalbese e a parlare della sua nuova vita dopo la rottura con Belen è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini. Oltre a dedicarsi moltissimo alla sua adorata figlia Luna Marì, il giovane lavora come influencer e testimonial e, stando a quanto riferito, si è recato adesso nella città di Milano per lavorare in un’agenzia di comunicazione, che è di un suo amico. Ma non è tutto perché ci sarebbero anche altre novità, che potrebbero concretizzarsi a breve.

Inoltre, Chi ha aggiunto che Antonino Spinalbese si sarebbe reso protagonista della creazione di un suo personalissimo marchio di moda e potrebbe accettare una proposta giunta dal mondo della televisione, anche se su quest’ultimo elemento non ci sono ancora informazioni. E poi lui ha anche sottolineato una cosa importante: “I soldi non mi interessano, vivo in ciabatte e giro con la metropolitana”. Inoltre, c’è una grossa novità anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale.

Non è dato sapere chi sia la sua nuova fidanzata, ma sembra che il cuore batta davvero per qualcun altra. Il settimanale di Alfonso Signorini ha svelato solamente che la bellezza di questa ragazza sarebbe esotica, proprio come la sua ex famosa. Probabile che nelle prossime settimane vorrà rompere il silenzio per fornire altri dettagli ai suoi ammiratori.

“Impegnato con lei”. Antonino Spinalbese con la fede al dito dopo Belen Rodriguez