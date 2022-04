Nei mesi scorsi Antonino Spinalbese aveva raccontato i dettagli della sua malattia. “Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato. Ho il pancreas di un anziano. All’inizio non potevo assumere niente. Ero a digiuno, alimentato via flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Poi, piano piano, ho integrato altri alimenti, come i carboidrati. Ora sono riuscito ad arrivare a uno stato in cui vivo normalmente”.



Per non crollare Antonino Spinalbese si è aggrappato a Luna Marì “Io continuo a respirare grazie a mia figlia – ha detto -. Mi sento davvero molte volte in un film. È la cosa migliore che io abbia mai fatto e le devo dire grazie ogni giorno perché mi insegna davvero tanto. Mi piaccio grazie a lei, sono davvero tanto felice. Lei mi ha fatto capire che tutto il resto è superficiale”. Un porto sicuro da quando Belen se n’è andata.





Antonino Spinalbese, la verità dietro l’anello



Belen che ha già dimenticato Antonino Spinalbese tornando tra le braccia di Stefano De Martino con il quale sembra sempre più vicina. E Antonino? Nei giorni scorsi aveva insospettito tutti presentandosi con un anello al dito. Immediatamente si era scatenato il gossip. Poco dopo è stato Antonino a fare chiarezza su quello che stava succedendo nella sua vita. Lo ha fatto nel corso di Trends & Celebrities, programma radiofonico di Rtl 102.5 condotto dal giornalista Francesco Fredella, ha vuotato il sacco.



Spiega Antonino Spinalbese: “La fede al dito? C’è inciso il nome di mia figlia, è un regalo che mi hanno fatto e ho apprezzato molto. (…) Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti. (…) Ho fatto rinunce d’amore per mia figlia, ma non mi pesano. Se ami, non sono rinunce. Io sono impegnato, anzi sposato con mia figlia”.



La fede che Spinalbese indossa è un regalo molto gradito che gli è stato fatto e ha inciso il nome dell’unica donna che amerà per sempre, ovvero la piccola Luna Marì. Poi Antonino Spinalbese si è lasciato andare ad una serie di considerazioni sui suoi prossimi impegni. “Faccio un passo alla volta per capire cosa mi rende più felice. Oggi lo sono, l’imprenditoria mi rende felice. Però non voglio esagerare, voglio avere tempo per mia figlia. Per quel che riguarda la tv, vediamo: se ci sarà qualcosa che mi piace valuterò”.

