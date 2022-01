Dopo la nascita di Luna Marì, il gossip su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si è scatenato. L’indiscrezione era arrivata a ottobre da Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli. Entrambi i due esperti di pettegolezzi sui vip avevano anche dichiarato di avere delle rivelazioni scottanti in merito alla vicenda, senza entrare però nei dettagli, cosa che nel corso di questi mesi non hanno mai fatto.

“Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto”. “La notizia è di esclusiva proprietà di Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli”, aveva sottolineato Alessandro Rosica in un post. Anche Biagio D’Anelli aveva condiviso alcune Storie Instagram in merito alla coppia: “Belen Rodriguez e Antonino sono in crisi! Abbiamo appena ricevuto segnalazioni sconcertanti”.

Belen Rodriguez conferma l’addio ad Antonino Spinalbese

Dopo la bomba gossip Belen Rodriguez aveva pubblicato una frase sibillina sul suo profilo Instagram: “Usa l’amore come un ponte”, e Alessandro Rosica aveva commentato: “E come per magia, subito dopo il nostro scoop, ecco la conferma”.





Non solo, pochi giorni dopo, precisamente il 26 ottobre, la frase che secondo i più serviva a confermare la crisi con il compagno: “Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare”.

Gli indizi social ormai sono chiarissimi, sono mesi che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si mostrano insieme e la showgirl argentina ha trascorso le vacanze insieme alla famiglia, poi è volata in Sudamerica insieme all’amica Patrizia Griffini. E Di Antonino neanche l’ombra. Dopo mesi di silenzi, ora è proprio Belen Rodriguez, in una Instagram storiy, a confermare la rottura dal padre di Luna Marì.

La showgirl ha postato un video in cui riprende Santiago intento a preparare una torta. “Sei proprio Bravo sai?”, dice Belen Rodriguez al figlio che continua a cucinare. La mamma poi chiede: “Vuoi fare lo chef?”, ma Santiago nega ed è qui che Belen Rodriguez conferma finalmente le voci di crisi: “Ma dai, ora che mamma è single… almeno c’è un uomo che cucina”.