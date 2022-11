Colpo di scena al GF Vip 7. Un aereo dedicato a Ginevra Lamborghini ha sorvolato sulla casa più spiata d’Italia, ma i concorrenti hanno avuto una reazione spaesata. Sì, perché il contenuto del messaggio arrivato dal cielo ha lasciato quasi tutti attoniti, visto che non sono riusciti a comprendere fino in fondo il significato dello stesso. Uno di loro ha provato a dare una sua opinione in merito, ma il mistero è regnato sovrano all’interno del reality show. Nonostante la squalifica, la sorella di Elettra è ancora apprezzata da una fetta di pubblico.

Intanto al GF Vip, oltre che per questo aereo per Ginevra Lamborghini, si è parlato per un provvedimento assunto dalla produzione: “Il Grande Fratello vi comunica che, in seguito alla prova della settimana in cui avete risposto correttamente solo ad una domanda, il budget per la vostra spesa è di 240 euro”. Quindi, il budget settimanale è stato decurtato in maniera molto forte e avranno dunque poco denaro da spendere per fare la spesa. Non sarà affatto semplice per i gieffini trascorrere serenamente questi giorni.

GF Vip 7, aereo per Ginevra Lamborghini: vipponi senza parole

Fuori dal GF Vip 7, già prima di questo aereo che ha omaggiato Ginevra Lamborghini, sul web in tanti erano entusiasti del legame che stava nascendo tra lei e Antonino Spinalbese. Poi tutto è scemato a causa della sua squalifica dal programma, giunta per il caso Marco Bellavia. Ma i supporter non le mancano affatto e non l’hanno mai lasciata sola in questo momento difficile della sua vita. Il messaggio portato dal velivolo non ha chiarito tutti i dubbi dei suoi ex compagni di avventura, che si sono chiesti a cosa si volesse alludere.

Nel video pubblicato dalla pagina Instagram Mondo del reality si sono visti Spinalbese e company leggere il messaggio dal cielo, che recitava: “Ginevradentro è ora” con un cuore rosso a corredo. Quell’hashtag utilizzato dai fan della Lamborghini ovviamente non poteva essere compreso fino in fondo dai concorrenti, visto che non sanno che è in tendenza su Twitter. In tanti chiedono il suo reintegro nella casa più spiata d’Italia, cosa che appare estremamente difficile visto il provvedimento preso. E Luciano Punzo ha espresso il suo parere.

L’ex Temptation Island ha commentato: “Forse intendono che se entra scombussola tutto”. Ma c’è stata molta incertezza tra i gieffini, rimasti sorpresi da questa dedica a Ginevra Lamborghini. Quest’ultima ringrazierà pubblicamente i suoi fan nella prossima puntata del GF Vip 7? Non resta che attendere novità.