GF Vip 7, Ginevra Lamborghini: “Le donne? Ho già provato”. L’ammissione dell’ex gieffina arriva durante una diretta Instagram. Il suo percorso si era concluso dopo la brutta pagina legata alla storia di Marco Bellavia che ne aveva portata all’espulsione. Una storia nella quale era intervenuta anche la mamma di Ginevra, con una lunga lettera indirizzata all’ex conduttore di Bim Bum Bam, e che le aveva causato non poco dolore. “Non vi nascondo che ho vissuto giorni d’inferno”, raccontava.



“L’odio che è stato riversato su di me e di riflesso sulla mia famiglia ha avuto un peso incalcolabile sul mio cuore. Ho voluto leggere ogni commento, per rendermi conto di quello che stava accadendo e che ancora con fatica sto elaborando. Parole di odio, di disprezzo e di quel pregiudizio che da sempre è stato il più grande antagonista della mia vita”.

GF Vip 7, Ginevra Lamborghini: “Le donne? Ho già provato”



E ancora: “mi sento di aver compreso a pieno il mio errore e di questo ne farò tesoro. Tra i tanti commenti negativi che mi stavano spingendo in un baratro senza fine, ho però trovato il vostro amore, la vostra comprensione, il vostro supporto, la vostra solidarietà. E infine, anche se non di tutti, il vostro perdono e di questo ve ne sono infinitamente grata. Siete stati e continuate ad essere la mia luce in fondo al tunnel”.



Un momento ora lontano, come testimonia il tenore dei messaggi che oggi Ginevra manda lasciandosi scappare qualche dettaglio inedito sulla sua sessualità svelando, in primis, di aver avuto rapporti con delle donne. “Darmi alle donne? Vabbè, abbiamo dato, abbiamo dato – ammette Ginevra Lamborghini -. È che le donne sono pazze, va a finire che mi diventano i capelli bianchi in pochissimo tempo appena riprendo il discorso donne. Con i maschi è più facile perché i maschi sono basici, sono starter pack”.



L’ex concorrente del Gf VIp 7 ha poi lasciato di essere di essere interessata a Nikita. “Mi aspetta? Amore, piccolina! Ecco… No, sto zitta”. Una frase lasciata a metà che ha fatto insospettire i fan della Lamborghini (e anche un’espressione abbastanza palese) e lasciato intendere che Ginevra possa essere attratta fisicamente da Nikita.

