Pamela Prati, il gesto arriva sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi giorni il ‘caso’ di Marco Bellavia è stato certamente quello più discusso. E come i fan del programma hanno avuto modo di vedere, tra il gieffino e la showgirl sono esistiti alcuni momenti di reciproca empatia, seppure nella breve permanenza nella casa del GF Vip dell’ex volto di Bim Bum Bam. È così che Pamela Prati ha pensato di inviare un messaggio a Marco, ormai fuori dalla casa del Gf Vip 7.

Il messaggio di Pamela Prati per Marco Bellavia. Tra i due gieffini è nata un’intesa molto particolare che negli ultimi giorni è andata incontro a un allontanamento del coinquilino, probabilmente dovuto a quella condizioni di disagio confermato dallo stesso.

Leggi anche: “Una cosa gravissima”. Caos al GF Vip 7, la brutta voce su Alfonso Signorini e Co dopo la puntata





Il messaggio di Pamela Prati per Marco Bellavia: “Grazie mia unica anima gentile”

“Lei è splendida, anche le altre ragazze sono belle, però è chiaro che si vede la differenza generazionale”, queste le parole di Marco Bellavia espresse davanti alle telecamere del GF Vip 7 in tempi non ancora sospetti, ovvero quando nessuno avrebbe mai previsto il caos a cui il gieffino sarebbe andato poi incontro. (GF Vip 7, Pamela Prati e Marco Bellavia “nascosti” dopo la diretta).

E dopo l’uscita di scena di Marco Bellavia dalla casa del GF Vip, Pamela Prati non ci avrebbe pensato più di una volta nel fare recapitare all’ormai ex gieffino il suo messaggio di affetto: “Sto male e sento tanto dolore per lui. Mi dispiace non averlo capito meglio e aiutato. Adesso capisco quando mi ha detto ‘tu Pam sei come me’”.

“Marco voglio chiederti scusa. Quando esco da qui voglio frequentarlo e gli voglio chiedere personalmente scusa. Mi sono fatta anche condizionare. Avevano visto che c’era una cosa bella tra di noi. Sono stata anche gelosa di lui, perché le altre mi dicevano che le toccava. Mi sono detta ‘allora lui mi sta prendendo in giro’. Lui non è un libro che possono leggere tutti, si legge al rovescio“. aggiunge Pamela Prati.

“Lui è un’anima bella e cercava amore. Cercava affetto e io mi sono immedesimata in tanti momenti in lui. Mi dispiace che io non l’ho capito. Ti dico che se io l’avessi visto lì sul divano in quella scena… mi si è spezzato il cuore. Uno deve sempre contare fino a 10 prima di parlare come hanno fatto molti qui dentro. Dobbiamo osservare senza farci condizionare dalle cose che dicono gli altri”.

“In confessionale ho detto che voglio sue notizie“, ha aggiunto Pamela Prati rivolgendosi agli altri inquilini della casa. Poi il gesto: una crostata dedicata a Marco Bellavia. La foto del dolce è stata resa nota attraverso una storia Instagram del destinatario: “Grazie mia unica anima gentile“.