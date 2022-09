Pamela Prati e Marco Bellavia sempre più vicini al GF Vip 7. Non c’è ancora stato nessun bacio o roba simile, tra loro, ma sembra chiaro che c’è dell’attrazione da entrambe le parti. C’è da dire, ad onor del vero, che è stato proprio Bellavia ad iniziare questo flirting con l’ex collega. Eccolo allora, l’ex conduttore di Bim Bum Bam che dice alla Prati di apprezzare la sua bellezza e di stare bene insieme a lei. Naturalmente le sue frasi non sono passate inosservate all’interno della casa.

Secondo la modesta opinione di Giaele De Donà infatti, Pamela e Marco presto diventeranno una coppia. Dello stesso parere anche Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen Rodriguez rivolgendosi ai coinquilini ha detto: “Comunque dobbiamo trovare il modo di far trovare il coraggio a Marco a provarci con Pamela. Facciamo in modo che lui si butti“. Poco dopo, sempre Antonino, si è appartato con Marco Bellavia e gli ha fatto notare il suo evidente interesse per Pamela Prati: “Si nota che c’è qualcosa.

Che ne pensi di lei? Se tu ti basi sui rapporti che ci sono adesso tra i giovani, sono frivoli. Invece il suo sfuggire da te mi emoziona. Mi emoziona vederlo, vedere il suo sfuggire, che viene da te e poi sfugge. Me ne sono accorto di questa cosa vostra“. A quel punto Bellavia ha tirato tutto quello che teneva nel cuore: “Lei è splendida, anche le altre ragazze sono belle, però è chiaro che si vede la differenza generazionale”.

E ancora: “Per di più Pamela è speciale per il suo vissuto e per il suo essere diva e donna. Il suo sfuggire da me? Sì io le corro dietro e questo ti emoziona? La conquista è la cosa più bella di tutte. Questo è il percorso che fai per raggiungere un traguardo che può essere fidanzarti e sposarti con una donna ed essere felice“.

Tra l’altro poche ore prima, Bellavia ha chiesto agli altri gieffini di lasciare la stanza per stare da solo con la Prati: “Dovreste uscire tutti da questa stanza e lasciarmi da solo con Pamela“. A quel punto l’ex conduttore è tornato a corteggiare la star del Bagaglino: “Pamela tu devi ridere di più, devi sorridere di più tu hai bisogno di uno come me“. Bravo!

