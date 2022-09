Elezioni al GF Vip 7. Il 25 settembre è stato il giorno in cui l’Italia ha votato per l’elezione del nuovo governo, con le urne aperte dalle 7 alle 23. Gli inquilini del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno varcato le porte della casa di Cinecittà poco più di una settimana fa e al momento si trovano ‘chiusi’ nella casa.

La giornata di domenica ha fatto eccezione e, naturalmente, per esercitare il diritto di voto, i concorrenti vip sono potuti uscire per votare. La produzione ha stabilito l’uscita in mattinata per chi volva andare alle urne. Chi è uscito per votare a Roma o nel Lazio (per questioni di residenza) non ha dovuto a sottoporsi, dopo aver votato, ad un periodo di quarantena.

Leggi anche: “Ho visto cosa ha fatto”. GF Vip 7, Giovanni Ciacci bomba su Pamela Prati: è guerra di veleni





Elezioni al GF Vip 7: quarantena per De Pisis e Patrizia Rossetti

Cosa diversa per i residente fuori regione, che dovranno rispettare una quarantena di quattro giorni. Lunedì 26 settembre i concorrenti saranno tutti presenti in puntata, chi in casa e chi collegato dall’albergo in cui si trova. Per le elezioni, i concorrenti del GF Vip usciti e attualmente in quarantena sono Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti.

I due gieffini sono usciti nella mattina di domenica 25 settembre per recarsi alle votazioni e non hanno fatto ancora rientro in casa. Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti sono gli unici concorrenti del GF Vip 7 che hanno votato alle elezioni e che hanno la residenza fuori dal Lazio. Edoardo Donnamaria ha raccontato in diretta di essere stato prelevato da una macchina che lo ha portato al seggio.

Mistero sugli altri concorrenti del GF Vip 7. Cristina Quaranta, Sara Manfuso (sposata con un parlamentare del Partito Democratico) e Luca Salatino, residenti a Roma, potrebbero essere usciti per votare ma gli autori del Grande Fratello Vip hanno preferito non inquadrare la loro uscita, mentre gli altri, molto probabilmente residenti fuori dal Lazio, potrebbero non aver votato. Lunedì 26 settembre Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti saranno in diretta dall’albergo in cui stanno trascorrendo la quarantena.