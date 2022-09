“Non me la nominare”. GF Vip, Pamela Prati esplode nella notte: spunta un nome pensante. Trema la tv

Barbara D’Urso anche al GF Vip 7. Un nome, quello della conduttrice, che non stenta a spiccare anche quando non è la diretta interessata a comparire davanti alle telecamere. Ma ci hanno pensato Patrizia Rossetta e Pamela Prati a tirare in ballo la conduttrice di Pomeriggio 5 nella casa più spiata d’Italia.

Barbara d’Urso tirata in ballo al GF Vip 7. Pare che le concorrenti si siano appartate per parlare tra loro sulla conduttrice di Pomeriggio 5. Ci riferiamo proprio a Patrizia Rossetti e Pamela Prati: “Se a me non piace una persona… allora, ti faccio un esempio: Barbara d’Urso”. Ma a questa affermazione, Pamela Prati ha avuto una reazione immediata.

Barbara d’Urso tirata in ballo al GF Vip 7. La reazione di Pamela Prati

“No no”, così ha reagito Pamela Prati non appena sentito il nome di Barbara D’Urso. La showgirl poi pare abbia dato alle spalle come a voler intendere una certa e dovuta distanza dall’argomento. Presto detto, la reazione di Pamela Prati è stata immortalata in un video che ha cominciato a fare il giro del web. (Giovanni Ciacci, bomba su Pamela Prati al GF Vip 7).

E sempre a proposito di video che lasciano sorgere qualche dubbio, di recente anche la lite avvenuta in casa tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino pare abbia fatto discutere non poco. Toni accesi di Elenoire eppure pare che il pubblico abbia colto alcuni dettagli che farebbero pensare a una gran bella sceneggiata per catturare l’attenzione.

Non ce la faccio più, sono arrivata al mio limite, per piacereeeepic.twitter.com/dTUHAgcKUh — Paola. (@Iperborea_) September 24, 2022

Altro capitolo spinoso: Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Pare che tra i due possa esserci del tenero oltre che dell’imbarazzo. “Cosa stai guardando? Che c’è sopra?”, ha domandato Antonino alla sorella di Elettra: “Stavo guardando te”. Grande imbarazzo in Antonino, e ancora: “Guardami quando ti parlo”, rincara la dose Ginevra. Nella casa del GF Vip tanti scoop e molti altri che dovranno ancora uscire allo scoperto.