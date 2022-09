“Lo hanno fatto davvero”. Tu sì que vales, tutti gli occhi su di loro: il pubblico in piedi

Tu sì que vales, tutti in piedi per gli acrobati russi. Ieri sera, sabato 24 settembre, è andata in onda la seconda puntata dello show condotto da Belen Rodriguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. I tre sono stati confermati dalla passata edizione. Stesso discorso per i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sabrina Ferilli, invece, è ancora una volta, per la terza stagione consecutiva, nella giuria popolare.

Anche in questa occasione non sono mancate le performance sorprendenti e neppure i momenti di tensione. Un concorrente, in particolare, ha fatto perdere le staffe a Maria De Filippi. Salvatore ha portato alcuni suoi quadri che non sono piaciuti ai giudici. Così ha pensato bene di ‘distogliere’ l’attenzione dalle sue opere tirando in ballo una componente della redazione. Un comportamento che ha mandato su tutte le furie Maria la quale ha duramente criticato l’artista.

L’esibizione che ha stupito tutti

Fortunatamente ci sono stati anche momenti di pura esaltazione per quanto fatto vedere da altri concorrenti. Stiamo parlando della performance di Roman e Dima, due acrobati russi, padre e figlio di 42 e 15 anni. I due hanno messo in mostra tutte le loro abilità esibendosi in acrobazie che hanno letteralmente lasciato a bocca aperta giudici e pubblico.

Il papà Roman ha tenuto in equilibrio sulla propria fronte un palo sul quale è salito il figlio Dima. Quest’ultimo, salito in cima, ha poi iniziato a compiere delle acrobazie ed evoluzioni a diversi metri d’altezza. Un momento davvero molto emozionante che ha spinto i giudici a dare un voto positivo e mandare la coppia direttamente in finale. Il pubblico, nel frattempo, ha dedicato agli acrobati una meritatissima standing ovation.

Al termine dell’esibizione Maria De Filippi ha chiesto: “Avete avuto paura?”. Gli acrobati russi hanno risposto: “Non abbiamo mai paura, siamo emozionati prima dell’inizio di un numero, ma ci alleniamo tanto, minimo tre ore al giorno. Riposiamo un solo giorno a settimana”. Naturalmente tutti hanno apprezzato la prova e giudici e spettatori non hanno potuto far altro che alzarsi per tributare il giusto riconoscimento a Roman e Dima.

