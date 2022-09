Attimi di tensione a Tu si quei vales con Fabio. Durante la serata ha fatto il suo ingresso l’attore teatrale, che ha proposto tra lo stupore di tutti, il celebre monologo “La tirata del naso” tratto da Cyrano de Bergerac. A questo punto Fabio, con l’aiuto di Gerry Scotti, inizia il suo bel monologo ma viene interrotto dall’entrata in studio di Giovannino. Il disturbatore seriale che per tutta la scorsa stagione ha preso di mira Sabrina Ferilli, sembra voler sabotare a ogni costo. “Mi ha chiamato Sabrina”, dice a tutti e anche all’attore di teatro.

Naturalmente Fabio si ferma e non la prende benissimo, anzi. “Non me guardi a me, io non c’entro proprio. Non lo guardo nemmeno…”, si difende Sabrina Ferilli. L’attore però non ci sta e risponde: “Io non riesco a capire…”. “Bravo, bravo, è lei che decide ‘ste cose”, si giustifica Sabrina scaricando le responsabilità sulla De Filippi. Il curioso teatrino, probabilmente organizzato dalla stessa Maria, lascia gli altri giudici senza parole. “Assolutamente no, è un amico di Sabrina”, replica Maria.

Ma Fabio protesta ancora: “Potrei avere un po’ di silenzio?”. “Come dice scusi?”: la Ferilli è allibita. “Potrei avere un po’ di silenzio?”. “Essì, dai!”, concorda Maria. “Giacomino… Come si chiama?”, domanda Fabio. “Giovannino, è un amico della Ferilli”. A questo punto l’attore Fabio, davvero esausto della situazione, decide di perdere la pazienza e dice: “Giovannino, potresti per favore allontanarti?”.

E ancora: “Mi rimane difficile, sembra un teatrino. Ecco, non sono abituato ai teatrini”. E così, in silenzio com’è arrivato, il piccoletto di rosso vestito esce di scena. “Sabrina potevi chiedergli di non venire no?”, chiude il caso la De Filippi. “Gliel’ho detto prima a bassa voce”. “Ehhh, eddai su”.

Sembra evidente che anche Fabio sia stato chiamato da Maria De Filippi per fare l’ennesimo scherzo a Sabrina. Lo si evince dal tono che Maria usa, durante l’esibizione del professionista. In effetti sembra fregarsene del suo talento e interessarsi solo di Giovannino. Una cosa troppo strana per una donna rispettosa del talento come Maria.

