Maria De Filippi furiosa con l’artista a Tu sì que vales. Nella puntata di Tu si que vales andata in onda ieri, sabato 24 settembre, la conduttrice ha letteralmente perso le staffe con uno dei concorrenti. È il secondo appuntamento dello show trasmesso da Canale 5 e già ne abbiamo viste di tutti i colori. Gli animi si sono già scaldati una settimana fa quando uno dei concorrenti, Francesco, ha mandato a quel paese Rudy Zerbi dietro le quinte.

Inoltre abbiamo anche assistito alla sfida tra il critico musicale e Teo Mammuccari, convinto di batterlo a braccio di ferro e invece malamente sconfitto da Zerbi. Una scommessa persa che avrebbe dovuto portare Mammuccari a vestirsi poi da donna, una figuraccia in tutti i sensi. Stavolta, invece, si è presentato un pittore che ha voluto far vedere le sue creazioni. Il concorrente, però, non ha convinto nessuno dei giudici, anzi, è riuscito a far perdere le staffe pure a Maria De Filippi.





L’artista è bocciato da Rudy Zerbi e fa infuriare Maria

Salvatore, questo il nome del pittore, ha provato a spiegare i suoi quadri, ma ha annoiato i giudici tanto che Rudy Zerbi si è messo a dormire. Proprio quest’ultimo, poi, ha bocciato senza appello le opere dell’artista: “messaggio banale” e quadri che “sono onestamente roba già vista”. “Quando hai fatto il paragone con Pollock, dai, non si può” ha poi aggiunto Zerbi. Così Salvatore ha iniziato a dire che non gli interessava di mostrare i suoi quadri in televisione.

Il concorrente ha affermato che la cosa importante era un’altra: “Vi dico una cosa, tutta questa situazione la dedico a Chiara, la ragazza della redazione che mi ha seguito. Ho capito che il mio cammino fatto fin qui era per dare un messaggio a Chiara”. A quel punto Maria De Filippi non ci ha visto più e si è infuriata: “Non mi è piaciuta la storia dei messaggi a Chiara, trovo questa storia fuori luogo e finta”.

“Se tu vieni da Civitavecchia con i tuoi quadri – ha proseguito Maria – e fingi che non ti interessi che le tue opere vengano viste in tv, ci fai sembrare che siamo qui a perdere tempo. Se tu avessi detto: “Mi interessa che i miei quadri vadano in tv”, sarebbe cambiato tutto. Sarebbe stato più onesto. Quando mi dici che vieni per dare un messaggio a Chiara, significa che mi cade tutto, perché usi le persone, dovresti dire che sei qui perché vuoi essere in televisione”.

La conduttrice ha quindi dato del ‘paraculo’ a Salvatore, anche se poi ha fatto una parziale retromarcia: “Ti chiedo scusa delle parole che ho usato, ho un carattere stupido, dovrei contenerlo, mi viene da scagliarmi così e dovrei andare dall’analista per questo. Ma è questo quello che davvero penso”. Tuttavia l’artista ha rimediato quattro no dai giudici.

