Marco Bellavia e Pamela Prati, Alfonso Signorini non si è fatto sfuggire la nascita di questa simpatia al GF Vip 7. E così durante la puntata di lunedì 26 settembre ha chiamato, prima separati poi insieme, i due concorrenti del reality che per il popolo di Twitter hanno già un nome: i “Belprati”.

In settimana lui si è avvicinato molto alla showgirl sarda che, dopo qualche esitazione, è sembrata lasciarsi andare sempre di più alle sue lusinghe. E in diretta si è scoperto che Marco Bellavia ha una mezza cotta per Pamela Prati da anni. Già nel 2016, infatti, le aveva scritto su Instagram ma lei non non ha mai letto il messaggio e quindi risposto.

Marco Bellavia e Pamela Prati, è successo dopo la diretta del GF Vip 7

“Bella che sei, sei sempre più bella. Ci siamo conosciuti anni fa a Mediaset. Adesso sei il top. Tanti complimenti, volevo dirtelo”, le aveva scritto Marco Bellavia che poi nella Casa si è praticamente lanciato in un vero e proprio corteggiamento. Corteggiamento che nella notte è proseguito in un angolo del giardino coperto non inquadrato dalle telecamere, come riporta Biccy.

Marco Bellavia ha sentito Pamela Prati mentre diceva di non piacersi nelle clip viste in puntata e quindi ha cercato di tirarle su il morale: “Mi piaci tanto. Sai che così sei davvero bellissima? Te lo giuro! Tu truccata troppo? Ma che te frega, ma tu sei bella così. Ma chi se ne frega, tu sei così come vuoi essere. Tu sei bella così. Però non devi crearti la maschera perché c’hai paura. Devi essere di più, Pamela devi scoprirti di più. Devi avere quel coraggio e quello scatto. Perché nel momento in cui ti scopri di più…”.

MA COSA CAZZO CAMBIANO LA REGIA CHE CI SONO PAMELA E MARCO NASCOSTI CHE AMOREGGIANO #gfvip — 𝖌𝖎𝖔𝖗𝖌𝖎𝖆🥀🐍 𝐨𝐯𝐞𝐜 𝐞𝐫𝐚- (@viadalnientee) September 27, 2022

marco sta dicendo a pamela che è bella così com’è AAAAAAAAAAA #gfvip — greta🫶🏻✨ (@greta07245707) September 27, 2022

Ma poco dopo, dunque sul più bello, la regia del GF Vip 7 ha cambiato inquadratura e ripreso Amaurys Perez che lavava i piatti, nonostante le ‘proteste’ di chi stava seguendo la diretta in quel momento. Qualche minuto più tardi Marco è tornato in cucina dagli altri detto: “Sono n nomination, se mi faranno uscire non cambierà nulla. Significa che manderò dei bigliettini a Pamela Prati”. Marco Bellavia è infatti finito in nomination insieme a Nikita, Giaele, Antonella, Marco, Daniele ed Edoardo.