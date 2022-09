Sara Manfuso minaccia di lasciare la casa. Tensione alle stelle dopo la puntata del GF Vip 7. Tutto è partito da alcune clip fatte vedere da Signorini. In questi video, Sara Manfuso, Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà sparlavano di Ginevra Lamborghini. Naturalmente l’ereditiera si è subito risentita: “Se pensate quelle cose ditemele in faccia. Certo che ci sono rimasta male e ve lo sto dicendo. Un gioco? No a me sembravate abbastanza velenose onestamente. Da quello che ho visto non mi sembrava uno scherzo“.

A quel punto, durante gli spot, Sara Manfuso si è sfogata ed ha anche minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip. La gieffina si è lamentata per come è stata dipinta in puntata: “No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi nulla di più. E comunque figurati Ginevra, si scherza. Io anche a Giaele ho detto di venire da te a chiederti scusa. Le ho detto che non si era comportata bene con te.

Sara Manfuso minaccia di lasciare la casa: cosa è successo

Non ci sto a passare per arpia. Io ho sbagliato a venire e ora vado via subito proprio. Non ci sto mi fanno sembrare l’arpia della situazione e non mi va. Sono delusa e mortificata perché viene fuori una roba che non esiste. Guardate che non ci sto qui a fare il capro espiatorio. Essere dipinta così. Hanno fatto un montaggio contro di me“.

Poi, alla fine della trasmissione, Sara Manfuso ha cercato la Lamborghini e le ha chiesto di parlare: “Tu hai tanta testa e hai capito tutto. Io ci tengo indipendentemente che capisca la verità. Voglio che tu sappia che non ce l’ho con te. Sei una persona con cervello e sicuramente capirai tutto. Quando hai voglia parliamo meglio“.

Serafica la risposta di Ginevra Lamborghini: “Ok poi in un altro momento parleremo di quello che è successo“. Ginevra durante la puntata ha avuto modo di pensare al rapporto con sua sorella Elettra… una lontananza che la fa star male. Anche se la vita e la sua avventura vanno avanti, la consapevolezza di non potersi più avvicinare a lei fa soffrire. Chissà come l’avrà presa la cantante moglie di Afrojack.

