Sta entrando nel vivo la settima edizione del GF Vip. Dopo i primi giorni in cui i concorrenti si sono conosciuti, pian piano stanno venendo fuori i caratteri di tutti e di conseguenza si vedono le prime amicizie che nascono così come si notano le prime incomprensioni tra i vari vipponi. Intanto pare che si stia formando la prima coppia del GF Vip. Si tratta di Marco Bellavia e Pamela Prati. A lanciare lo scoop ci pensa Ginevra Lamborghini che commenta la liaison nella Casa con le inquiline: “A Marco piace Pamela. Si vede che è interessato, lui dovrebbe essere sigle, sono carini insieme, lui le ruota sempre attorno, stanno sempre insieme”.

Il 57enne Marco Bellavia e la 63enne Pamela Prati sono sempre più vicini. A cercare la showgirl è soprattutto l’attore, che non perde l’occasione di farle complimenti e cercare un contatto. “È così bello abbracciarti, voglio rimanere così” esclama Marco stringendola forte. Pamela si guarda intorno e cerca con tono ironico approvazione da parte di Charlie Gnocchi: “Va bene papà?”, chiede scherzosamente riferendosi al nuovo approccio. I due continuano a scherzare senza però togliersi gli occhi di dosso.

GF Vip 7 Ginevra Lamborghini è la preferita del pubblico

Non solo Marco Bellavia e Pamela Prati. Sembra esserci del tenero anche tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra sembra proprio aver messo gli occhi sull’ex della Rodriguez ed è probabile che farà di tutto per conquistarlo. In un momento di relax in casa, infatti, mentre erano seduti fuori in giardino, Ginevra e Antonino si sono ritrovati a condividere un momento di vicinanza e, alla domanda di lui: “Cosa stai guardando?”, l’ereditiera ha risposto: “Stavo guardando te” provocando un certo imbarazzo nell’ex parrucchiere.

Intanto torna l’appuntamento con i sondaggi sul preferito del Grande Fratello Vip 7, alla vigilia della terza puntata in onda lunedì 26 settembre 2022. Da qualche giorno sono iniziate le prime dinamiche, tra liti, pianti e successive riappacificazioni, e i telespettatori si sono già fatti un’idea sui caratteri dei concorrenti di questa edizioni. Se nella passata puntata Elenoire Ferruzzi aveva conquistato tutti, ottenendo la cima dei due principali sondaggi sul preferito presi in esame, questa volta le vette sono state occupate da Ginevra Lamborghini, la sorella in rotta con Elettra.

In Casa non tutti vanno d’accordo con lei, ma il pubblico sembra essere dalla sua parte, tanto da votarla facendole conquistare il titolo di preferito. Secondo un primo sondaggio ospitato da Reality House: in cima troviamo Ginevra con il 19% dei voti, seguita da Elenoire Ferruzzi con il 12%. Terzo gradino del ‘podio’ condiviso da Giaele De Donà e Luca Salatino all’8%. La situazione è simile a quella descritta dal sondaggio ospitato su Grande Fratello Forum, nel quale la Lamborghini è sempre prima seguita da Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, protagonisti negli ultimi giorni di una accesissima lite.