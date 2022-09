“In confessionale, basta”. Ginevra esagerata con Antonino: “Lo tiro fuori”, poi l’intervento del GF Vip

Ginevra Lamborghini ‘rimproverata’ dal GF Vip. Dinamiche sempre più interessanti e coinvolgenti davanti alle telecamere attente del Grande Fratello: la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini sembra essere partito decisamente sotto i migliori auspici. E nelle ultime ore in occasione del compleanno di Ginevra Lamborghini, pare che gli autori del programma siano stati ‘costretti’ a intervenire.

Ginevra Lamborghini ‘rimproverata’ dal GF Vip. Che la sorella di Elettra sia apparsa sin da subito intenta a stuzzicare con le proprie armi di seduzione l’ex di Belen Rodriguez è stato un dato chiaro sotto gli occhi di tutti.

Ginevra Lamborghini ‘rimproverata’ dal GF Vip durante la festa di compleanno

Non molla la presa Ginevra, che punta dritto alla conquista di Antonino Spinalbese, che tra un complimento e un imbarazzo, prova a resistere ancora. E quale occasione migliore per perseverare nel gioco di seduzione se non quella del compleanno? (Giovanni Ciacci contro Ginevra Lamborghini: è subito tensione).

Gli inquilini della casa del GF Vip hanno festeggiato il compleanno di Ginevra Lamborghini, la quale ha iniziato a scherzare in cucina con una zucchina sotto gli occhi delle telecamere. Un gioco, per la sorella di Elettra che però gli autori del programma hanno dovuto interrompere. Ecco come sono andate le cose.

“Se una donna ti chiedesse di usare qualcosa su di te?”, ha domandato Giovanni Ciacci ad Antonino Spinalbese che ha risposto: “Glielo suono in testa io, senza offesa”. L’esperto di moda a quel punto si è rivolto a Ginevra: “Dai Lamborghini sei proprio un maschio. Sei pudica? Eh, proprio di cognome fai pudica” e ancora: “Ti sembra un atteggiamento normale?” Dritta in confessionale, Ginevra informa: “Mi stanno sgridando!”.

