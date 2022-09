C’è tensione al GF Vip 7. Stavolta i protagonisti sono stati Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, che hanno dato vita ad un battibecco. Tutto è successo in prima mattinata, quando i concorrenti erano intenti a svegliarsi per iniziare una nuova giornata nella Casa più spiata d’Italia. In particolare, ad essere sembrato molto adirato è stato il costumista, che ha attaccato la sorella di Elettra. Non ha affatto visto di buon occhio un suo atteggiamento e glielo ha fatto notare, ma in maniera molto dura.

Al GF Vip 7 non c’è stato solo questo momento non proprio positivo tra Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini. Infatti, ha avuto un crollo Luca Salatino, che si è sfogato con Sara Manfuso, a cui ha rivelato di voler abbandonare il GF Vip 7: “Sono cinque giorni che piango non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire. In questo momento ho una mancanza, non vedo la mia ragazza da dieci giorni”.

GF Vip 7, scontro tra Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini

Mentre si stavano alzando tutti, all’improvviso al GF Vip 7 Giovanni Ciacci è stato sorpreso da un comportamento di Ginevra Lamborghini. Lei ha cominciato a gridare: “Buongiorno” e quel suo tono di voce molto alto ha infastidito l’uomo. La sorella di Elettra Lamborghini ha compiuto un gesto che secondo lui andrebbe fatto unicamente nella propria abitazione, non in un luogo dove sono presenti altre persone praticamente ancora estranee. E il sito Blasting News ha riportato le affermazioni esatte del vippone.

Ciacci ha quindi protestato con Ginevra, dicendole: “Oh, ma mica stai a Bologna a casa, eh. Abbassa i toni”. Quindi, si augura che mai più la compagna di avventura possa rendersi protagonista di un episodio del genere. Lei presumibilmente aveva fatto questo gesto a fin di bene, senza pensare che qualcuno potesse arrabbiarsi. Ma le sue urla non sono piaciute a Giovanni, che si è lamentato non poco. Staremo a vedere se questo possa essere o meno l’inizio di un rapporto burrascoso tra i due concorrenti.

Giovanni Ciacci ha spiegato così il suo motivo della presenza al GF Vip 7: “Ho deciso di rivelare la mia sieropositività per tanti motivi. Vorrei abbattere un muro di ignoranza. Penso che ci sia ancora tanta ignoranza sull’argomento. Nel 2022 l’HIV non è più mortale se curato nella maniera giusta. Si può vivere e non più sopravvivere”.