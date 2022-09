Seconda puntata del GF Vip 7 e ingresso di Giovanni Ciacci: tutti felici tranne Pamela Prati. Il costumista 51enne è il primo concorrente sieropositivo a entrare nella Casa più spiata d’Italia, come ricordato dallo stesso vippone che ha anche ringraziato tutti, conduttore in primis, per l’opportunità.

“Per la prima volta questa porta verrà aperta da una persona sieropositiva – ha commentato il nuovo concorrente davanti alla porta rossa – Voglio ringraziare te Alfonso, Pier Silvio Berlusconi, Mediaset ed Endemol per questa possibilità”.

Giovanni Ciacci Pamela Prati, “perché hanno litigato”

“Ho deciso di rivelare la mia sieropositività per tanti motivi. Vorrei abbattere un muro di ignoranza. Penso che ci sia ancora tanta ignoranza sull’argomento. Nel 2022 l’HIV non è più mortale se curato nella maniera giusta. Si può vivere e non più sopravvivere”, ha spiegato ancora il costumista durante il suo momento. Quindi il tanto atteso ingresso nella Casa già abitata dal primo gruppo di vipponi entrati lunedì sera.

Giovanni Ciacci è stato accolto tra gli applausi di tutti gli altri concorrenti, un po’ meno da Pamela Prati. La showgirl sarda è stata l’unica, infatti, a non raggiungerlo al centro del salotto per abbracciarlo e farlo sentire il benvenuto. Un atteggiamento, questo, ripreso benissimo dalle telecamere e notato da Sonia Bruganelli, che l’ha trovato poco educato.

Pamela Prati non si è alzata nemmeno dal divano mentre tutta la Casa salutava con calore Giovanni Ciacci. Come mai? Cosa è successo tra loro? Dietro questo comportamento ci sarebbe un motivo ben preciso, come spiegato da Alfonso Signorini. “Giovanni è stato tra i principali accusatori di Pamela quando è scoppiato il caso Mark Caltagirone”. Lei se la sarebbe legata al dito ma lui, lo ha detto durante la prima puntata del GF Vip 7, è pronto ad ascoltarla anche se ancora non le crede.