GF Vip 7, seconda puntata anche dedicata a Ginevra Lamborghini e al suo rapporto con la sorella Elettra: ha ricevuto una diffida in diretta. Giovedì 22 settembre l’appuntamento col reality è stato pieno di ingressi e colpi di scena, tra cui le prime nomination, ma ampio spazio al rapporto interrotto tra le due sorelle.+

Durante la diretta Ginevra Lamborghini ha parlato con Signorini dei loro problemi e anche fatto un appello a sua sorella: “Io ho bisogno di ritrovare un rapporto con mia sorella. […] Come mai ha deciso di chiudere con me? Questa domanda mi è stata posta molte volte: dai miei amici, dai miei conoscenti, dalla mia psicologa”.

Ginevra Lamborghini, diffida durante la diretta GF Vip 7

“Non dò la colpa ai miei genitori del nostro distacco, non incolpo nessuno. I miei mi hanno consigliato di andare avanti, fanno fatica anche loro inquadrare questo rapporto”, ci ha tenuto a sottolineare Ginevra Lamborghini che ha concluso dicendo “Elettra ti prego, dimmi qualcosa”. Poco dopo, però, è arrivata la diffida.

Più tardi Alfonso Signorini ha chiamato la vippona in disparte per comunicarle una notizia piuttosto spiacevole, ovvero che sua sorella Elettra ha diffidato sia lei che il programma: ”Elettra tramite il suo avvocato ci ha fatto arrivare una diffida. Non potevamo non avvisarti”, ha detto a Ginevra Lamborghini spiegando quindi il provvedimento che quindi impedisce alla concorrente di parlare della sorella e di tutto ciò che ha a che fare con il loro rapporto e che il conduttore.

Abbiamo avvisato Ginevra in merito ad una diffida ricevuta da sua sorella Elettra tramite il suo avvocato. #GFVIP pic.twitter.com/0jrtqO9EmT — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 22, 2022

“Se me lo aspettavo? No. Però è ok. Non me lo aspettavo, però conoscendola lo avrei potuto immaginare, pecco di ingenuità – la sua reazione – La mia porta rimane sempre aperta, sempre, le voglio chiedere anche scusa se mi sono comportata in modo indelicato e torbido. Ma questo perché ero acciecata dalla rabbia, sentirmi esclusa mi ha molto ferita. Ma per questo le chiedo scusa”. Le due, per la cronaca, non si parlano dal 2019.