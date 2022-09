L’ingresso di Ginevra Lamborghini nella Casa del GF Vip 7 ha nuovamente attirato l’attenzione sul fatto che lei e la sorella Elettra da anni non si parlino più, precisamente dal 2019. “Pensate che io sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro. Però ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo, quando sarà pronta io sono qui”, ha assicurato la concorrente del GF Vip 7.

Alfonso Signorini per presentarla ha mandato in onda una clip in cui Ginevra Lamborghini ha parlato della sua famiglia e ha ricordato i suoi fratelli e sorelle, tra cui proprio Elettra. “Non so se sarà tanto felice di vedermi qui”, ha aggiunto per entrare poi più nei dettagli. Appena entrata in Casa è stata Cristina Quaranta a chiedere spiegazioni sulla lite con la sorella: “Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando”.





Lite Ginevra e Elettra Lamborghini, alla base “questioni di carriera”

Quindi Ginevra Lamborghini ha fatto una confessione. Non solo ha detto che da anni con la sorella non si vedono né si sentono più, ma ha anche aggiunto che alla base della lite c’è una stupidaggine e neanche lei conosce il vero motivo: “Non ho modo di parlarne dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere e tentativi. Il motivo? Non lo so neanche io, ma credo che non lo sappia neanche lei. Tutto è nato per una stupidaggine.. Cioè non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta da parte sua”.

Nelle ultime ore Amedeo Venza ha provato a fare chiarezza sulla questione. Ha pubblicato tra le sue Instagram Stories una segnalazione di una follower che – a quanto pare – è molto informata sui fatti. Stando a quello che riporta l’esperto di gossip, dietro ai veleni fra le sorelle Lamborghini ci sarebbero le rispettive carriere musicali. Va detto che Amedeo Venza ha riportato un pettegolezzo che gira tra i bene informati e non c’è nulla di ufficiale a riguardo.

“Dicono che il tutto è nato perché Ginevra stava iniziando la sua carriera da cantante, dopo di Elettra, a quanto si dice aveva anche ingaggiato un manager e stava incidendo il suo nuovo primo singolo. Quando Elettra è venuta a saperlo (perché Ginevra ha fatto tutto all’insaputa di Elettra) si è infuriata e le ha imposto di smettere. Poi da lì la rottura totale e non si sono più parlate”. Questo è quanto si legge tra le Instagram Stories di Amedeo Venza. Inoltre è possibile che nelle prossime puntate del reality si voglia andare ancora più nel profondo della questione.

