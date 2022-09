Il cachet di Orietta Berti al GF Vip 7. Lunedì 19 settembre ha preso il via la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste l’Usignolo di Cavriago e Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis.

Orietta Berti è stata fortemente voluta dal conduttore, che l’ha a lungo corteggiata e finalmente è riuscito a farle firmare il contratto. Un cachet da capogiro: “Tanti. Ma proprio tantissimi soldi”, aveva raccontato la cantante in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.





Il cachet di Orietta Berti al GF Vip 7: la cifra

“Oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, – aveva spiegato ancora Orietta Berti, che si poterà a casa un cachet a dir poso stratosferico – tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962”.

Lunedì 19 la prima puntata del GF Vip 7, con i vipponi entrati nella casa e in queste ore, ore alla news sui concorrenti, il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela ha svelato il cachet di Orietta Berti. Mail il GF Vip era arrivato a spendere così tanto per un opinionista.

“Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata”, ha spiegato il giornalista, che poi ha fatto il conto del cachet totale che Orietta Berti porta a casa alla fine del GF Vip: ben 500 mila euro.

