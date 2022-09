Orietta Berti: età, altezza, peso e tutte le curiosità. È nata artisticamente nel 1961 quando, dopo una lunga gavetta fatta di studio ed esibizioni in vari locali dell’Emilia, ha partecipato alla prima manifestazione canora ufficiale “Il disco d’oro”. Orietta Berti vince il concorso indetto dall’Enal di Reggio Emilia grazie alla sua interpretazione de ”Il cielo in una stanza”, brano di Gino Paoli lanciato con enorme successo l’anno prima da Mina.

Orietta Berti è una delle più popolari interpreti femminili degli anni Sessanta. Perfetta intonazione, garbo nelle interpretazioni. Soprannominata da Silvio Gigli la ”capinera dell’Emilia” e, dopo, l”’usignolo di Cavriago”, durante la sua carriera ha venduto oltre 15 milioni di dischi. In tutta la sua carriera, la cantane ha ottenuto quattro dischi d’oro, un disco di platino e due d’argento.





Orietta Berti: età, altezza, peso, nome vero, marito, figli e collezione

Dopo diversi concorsi, Orietta Berti è diventata famosa per il brano Fin che la barca va del 1970, forse la sua canzone più conosciuta. Si è classificata terza a Un disco per l’estate 1970, con Tipitipitì è stata una delle finalista di Sanremo.

Con il brano Una bambola blu, invece, si è classificata finalista a Canzonissima. Orietta Berti ha partecipato undici volte al Festival di Sanremo e dieci volte a Un disco per l’estate. Nel 2010 ha ricevuto il premio speciale Mia Martini alla carriera. Per i suoi 45 anni d’attività ed è stata protagonista di moltissime tournée in Italia e in diverse parti del mondo.

Inconfondibile il suo look. Da anni Orietta Berti ha optato per un caschetto corto dal colore rosso acceso e trucco marcato, che mette in risalto gli inconfondibili occhi vispi ed espressivi. Negli ultimi anni è diventata suo malgrado un’icona gay. Colleziona bambole, scarpe colorate, acquasantiere, parrucche fluorescenti e ha più di duemila paia di scarpe.

Rilanciata da Fabio Fazio nella trasmissione Quelli che il calcio, dal 1997 al 2001, dove era ospite fissa e quasi sempre inviata sugli spalti è tornata in voga nel 2021 grazie al singolo ‘Mille’, che ha cantato con Fedez e Achille Lauro, un tormentone dell’estate. Proprio grazie a questo brano Orietta è tornata in cima alle classifiche e a dicembre del 2021 ha pubblicato il singolo ‘Luna Piena’, altra hit di successo.

Orietta Berti, all’anagrafe Orietta Galimberti, è nata a Cavriago (Reggio Emilia) il 1 giugno del 1943. Per quel che riguarda la sua vita privata, Orietta Berti (altezza 1,60 per circa 65 chili di peso) è sposata con Osvaldo Paterlini, sposato il 14 marzo 1967. Dall’unione sono nati il 3 agosto 1975 Omar e, il 18 febbraio 1980, Otis.

