GF Vip 7, prima puntata e primi concorrenti nella Casa tra cui anche Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra con cui però c’è stata una lite a quanto pare definitiva. Al momento le cause della rottura non sono note, ma c’è un episodio che ha provocato una profonda spaccatura.

Alfonso Signorini per presentarla ha mandato in onda una clip in cui Ginevra Lamborghini ha parlato della sua famiglia e ha ricordato i suoi fratelli e sorelle, tra cui proprio Elettra. “Non so se sarà tanto felice di vedermi qui”, ha aggiunto per entrare poi più nei dettagli.





Ginevra Lamborghini lite Elettra: “Bloccata su tutti i social”

Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra Lamborghini non si parlano dal 2019: “Pensate che io sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro. Però ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo, quando sarà pronta io sono qui”, ha assicurato la concorrente del GF Vip 7.

Entrata finalmente nella Casa, durante una pubblicità Ginevra Lamborghini è stata avvicinata da Cristina Quaranta. L’ex Non è la Rai, prima vippona a varcare la porta rossa di questa edizione del GF Vip 7, le ha chiesto spiegazioni sulla lite con la famosa sorella e lei non si è tirata indietro: “Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando”.

Pronti a scommettere che in questa avventura… correrà fortissimo! Ginevra Lamborghini si presenta al pubblico di #GFVIP… la passerella è tutta per lei! 🚗 📸 pic.twitter.com/7YxvKPAjPb — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 19, 2022

Quindi la confessione: “Io le scrivo ma non mi risponde, mi ha bloccato ovunque. Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. Facciamo Natale separato, ci hanno provato tutti a farci riappacificare non ne vuole sapere. Non ho modo di parlarne dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere e tentativi. Il motivo? Non lo so neanche io, ma credo che non lo sappia neanche lei. Tutto è nato per una stupidaggine.. Cioè non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta da parte sua”.

Ginevra Lamborghini, chi è la sorella di Elettra: età, altezza, peso, fidanzato, cosa fa