Ginevra Lamborghini: età, altezza, peso e curiosità sulla sorella di Elettra. È la più piccola di casa Lamborghini e, a differenza di sua sorella Elettra, cantante, conduttrice e influencer con un passato nella trasmissione di MTV Riccanza, al quale partecipò anche Tommaso Zorzi, è molto più riservata e per questo motivo sulla sua vita privata si conoscono pochissime informazioni.

Nata e cresciuta in una delle famiglie più famose d’Italia (suo nonno è stato il fondatore della casa automobilistica Lamborghini) dopo il liceo, Ginevra Lamborghini si è iscritta alla Cattolica dove ha seguito i corsi di “Scienze politiche e relazioni internazionali” per poi scegliere l’Università di Bologna e in particolare, per seguire la sua passione per la moda, la facoltà di “Cultura e Tecnica del Fashion”.





Ginevra Lamborghini: età, altezza, peso, fidanzato

Figlia di Tonino Lamborghini, è nipote del più noto Ferruccio, il fondatore della storica azienda produttrice di automobili con sede a Sant’Agata Bolognese. Sua madre è Luisa Peterlongo, e i suoi fratelli sono Elettra, Ferruccio e le gemelle Flaminia e Lucrezia. Come la sorella più famosa, anche Ginevra Lamborghini, è appassionata di musica e nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo su Spotify dal titolo “Scorzese”.

Nel 2021, in occasione del matrimonio della sorella Elettra con il dj Afrojack, in molti avevano notato la sua assenza ed era stata lei stessa a spiegare i motivi: “C’è chi pensa che siamo molto legate, in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano, poi l’abbiamo fatto sempre, anche da piccoline, però le voglio bene, le auguro il meglio…”.

Nel 2022 è entrata nel cast del GF Vip 7, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, con opinioniste Sonia Bruganelli, alla sua seconda esperienza e la cantante Orietta Berti. Ginevra Lamborghini è nata a Bologna il 25 Settembre del 1994. La sua altezza è di un metro e sessanta centimetri per un peso di circa cinquanta chili.

