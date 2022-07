“C’è la firma”. Gf vip, affare fatto: la sorella della famosa dice sì

Ginevra Lamborghini al GF Vip 7. L’indiscrezione è uscita fuori proprio in queste ore, nello stesso momento in cui Andrea Iannone smentisce che sarà uno dei concorrenti. Ma andiamo con ordine. Da giorni si susseguono le voci e i rumors sui possibili vipponi che vedremo nella Casa più spiata. Si è parlato, ad esempio, del ritorno di ex partecipanti come Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani. Anche se loro dovrebbero restare per poco tempo.

Poi si è fatto il nome di Patrizia De Blanck che dovrebbe partecipare in coppia con l’amico influencer Lorenzo Castelluccio. È spuntato fuori pure il nome di Andrea Iannone, ma lo stesso motociclista ha spiegato: “Al momento i miei impegni presenti e futuri sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse”. Recentemente Alfonso Signorini ha lanciato sui social un indizio su colei che invece sicuramente farà parte del gruppone del Grande Fratello Vip 7.





Ginevra Lamborghini al GF Vip 7, l’indizio lanciato da Alfonso Signorini

Ginevra Lamborghini sarà al GF Vip 7. Alfonso Signorini lo aveva anticipato condividendo la foto di un anello blu. Il prezioso è un’ametista che appartiene alla nonna di Elettra e Ginevra Lamborghini, gioiello indossato più volte dalla cantante. Ora è arrivata la conferma da Whoopsee che ha apertamente parlato di Ginevra come prossima concorrente nel reality di Canale 5.

Ma chi è Ginevra Lamborghini? Classe ’92, ha la passione della musica e dopo un anno a Scienze Politiche a Milano si è laureato in Marketing della Moda a Bologna. Ha lavorato per diverso tempo come direttore creativo nell’azienda di famiglia e si è occupata in particolare della linea femminile del marchio. Ma la curiosità riguarda il rapporto con la più famosa sorella Elettra.

Ginevra Lamborghini non è in buoni rapporti con la sorella Elettra. La 30enne non ha neppure partecipato, lo scorso settembre, al matrimonio della cantante con Afrojack. La stessa Elettra, in un’intervista esclusiva a Chi, ha dichiarato che alla cerimonia erano presenti solo le persone che realmente i due sposini volevano vedere. E questo è sembrato un chiaro riferimento al fatto che la sorella Ginevra non era evidentemente la benvenuta…

