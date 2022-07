“Saltano tre concorrenti”. GF Vip 7, Alfonso Signorini ci va pesante: tagliati nomi eccellenti

Una cosa è certa, il GF Vip 7 targato Alfonso Signorini farà discutere a dispetto di quelli che saranno i concorrenti. Quando la strada davanti è ancora lunghissima non passa giorno che non ci siano sorprese o anticipazioni. La prima sorpresa è stata legata al nome dell’opinionista, con la conferma di Sonia Bruganelli. Sonia che, a quanto pare, Alfonso Signorini avrebbe corteggiato a lungo per convincerla a tornare dopo l’esperienza della scorsa stagione che pure lei aveva assicurato di non voler replicare. “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”.



“In tv – ha inoltre dichiarato – voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mio mulino di produttrice tv”. Parole poi cadute nel vuoto e tali da suscitare l’ira di Adriana Volpe. “Tu avrai pure guadagnato la riconferma, ma sappi che il pubblico è con me”.





GF Vip 7, Alfonso Signorini taglia tre concorrenti: di chi si tratta



Così mentre il GF Vip 7 si arricchisce di nuovi concorrenti veri o presunti. Tanti i nomi sulla sua lista, tra quelli rincorsi e quelli dati per certo. I prossimi tre nomi sarebbero una rapper 23enne di origini marocchine e spagnole, una modella e influencer vista più di una volta nel salotto di Barbara d’Urso e un altro vip che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di Chadia Rodriguez, Asia Gianese e Antonino Spinalbese.



Particolarmente caotica potrebbe essere la partecipazione di Antonino, la cui entrata nella Casa sarebbe stata osteggiata da Belen Rodriguez, sua ex compagna. Nelle ore scorse era circolata la voce di un possibile approdo di Pamela Prati. Voce smentita come altri tre nomi eccellenti. Tvblog, infatti, ha pubblicato la lista delle celebrità che a metà settembre non varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà nonostante siano stati accostati al cast più volte nell’ultimo periodo.



Sono stati smentiti, dunque, gli ingressi di: la cantante Marina Fiordaliso, l’influencer ed ex gieffina Guendalina Canessa e lo sportivo Leonardo Tumiotto. Questi tre vip non prenderanno parte alla trasmissione che anche quest’anno sarà condotta da Alfonso Signorini.

